Tòa tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trên quãng đường gần 10km ở Tây Ninh 18/05/2026 16:58

(PLO)- Từ mâu thuẫn sau một cuộc điện thoại, nhóm 11 thanh thiếu niên ở Tây Ninh đã mang theo gậy sắt, rượt đuổi gần 10 km rồi hành hung đối thủ...

Ngày 18-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo, gồm: Đoàn Anh Huy, Nguyễn Quang Trí, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Phước, Hà Phúc Hậu và Nguyễn Duy Vàng (cùng ngụ xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) - về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng. 5 bị cáo khác bị xét xử về tội giết người.

Phiên tòa xét xử 11 bị cáo ở độ tuổi thanh thiếu niên từ 17 đến 19 tuổi. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, tối 27-4-2025, Đoàn Anh Huy (17 tuổi) đang uống cà phê cùng Nguyễn Văn Phong thì nhận được thông tin từ Đoàn Thị Ngọc Thư rằng Võ Nguyễn Hoàng Phú đang tìm Huy để đánh.

Sau khi nghe kể lại, Huy rủ Phong tập hợp thêm người đi tìm nhóm Phú. Từ những cuộc gọi qua lại trong thời gian ngắn, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng tụ tập tại khu vực xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cũ.

Nhóm này gồm Đoàn Anh Huy, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Vàng, Hà Phúc Hậu, Nguyễn Văn Phước, Lê Nhựt Trường, Lâm Minh Thành, Lê Phú Quý và Phan Khả Bảo. Trong đó nhiều người sinh năm 2009, có bị cáo sinh năm 2010.

Bị cáo Đoàn Anh Huy cùng 10 bị cáo khác tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Theo hồ sơ, Huy chuẩn bị một gậy sắt màu đen dài 80 cm, phần đầu có đường kính 5 cm. Sau đó, cả nhóm chia nhau điều khiển nhiều xe máy đi tìm nhóm của Phú.

Khi phát hiện nhóm Phú rời quán cà phê “Xinh BeBe”, nhóm của Huy lập tức tăng ga truy đuổi. Cuộc rượt đuổi diễn ra trên tuyến đường liên xã Suối Đá – Phước Ninh, kéo dài khoảng 9,8 km.

Đến khu vực đường bờ kênh TN02A thuộc ấp Bàu Dài, xe do Nguyễn Tuấn Khoa chở Nguyễn Trung Khang bị ép chạy chậm lại. Lúc này, Phong chở Huy áp sát, để Huy dùng gậy sắt đánh nhưng không trúng. Sau đó, Huy tiếp tục ném gậy vào xe của Khoa và Khang.

Trong lúc bỏ chạy vào đường đất ven kênh, xe của Khoa gặp hố đất, mất lái rồi té ngã. Khoa bất tỉnh tại chỗ, còn Khang ngồi trên đường thì bị nhóm của Huy lao vào hành hung.

Cáo trạng xác định Huy dùng nón bảo hiểm, tay và chân đánh Khang nhiều cái. Nguyễn Quang Trí và Nguyễn Văn Phong cũng tham gia đá, đạp nạn nhân. Một số bị can khác đứng xung quanh hỗ trợ tinh thần và tạo thế áp đảo.

11 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Kết quả giám định cho thấy Nguyễn Tuấn Khoa bị gãy thành sau xoang hàm trái, gãy cung gò má trái cùng nhiều thương tích khác, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 19%. Nguyễn Trung Khang không ghi nhận thương tích bên ngoài tại thời điểm giám định.

Cơ quan điều tra còn thu giữ đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc. Kết luận giám định kỹ thuật hình sự xác định video không bị cắt ghép.

HĐXX nhận định hành vi của nhóm bị cáo mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và xe máy là nguồn nguy hiểm cao độ để truy sát người khác trên quãng đường dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong vụ án, Đoàn Anh Huy bị xác định giữ vai trò chủ mưu. Nguyễn Quang Trí và Nguyễn Văn Phong là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại bị xác định đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.

HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Anh Huy 8 năm tù về tội giết người, 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm đến 9 năm 9 tháng tù về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Phước (22 tuổi) lãnh mức án cao nhất với 9 năm tù về tội giết người và 9 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Lê Phú Quý lãnh 5 năm tù về tội giết người.