Toà phạt gần 60 năm tù 3 thanh niên xâm hại 1 thiếu nữ say rượu 23/04/2026 18:56

(PLO)- Thấy thiếu nữ say rượu mà người yêu chưa quay lại, 3 thanh niên bàn bạc rồi giở trò đồi bại...

Ngày 23-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Đức Thành (SN 2005, ngụ Thanh Hóa) 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cùng tội danh, các bị cáo Dương Thế Huy và Phí Mạnh Dương (cùng SN 2006, ngụ TP Hà Nội) bị tuyên phạt mỗi người 19 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 27-6-2025, em M (SN 2009, trú tại Hà Nội) được anh Phí Đăng H (SN 2006, là người yêu của em M) rủ đến quán lẩu nướng tại khu đất gần cầu Tây Ninh, thuộc xã Phúc Thọ, để uống rượu.

3 bị cáo lợi dụng nạn nhân say rượu thực hiện hành vi xâm hại. Ảnh: Minh họa

Tại bữa ăn, có 3 bị cáo Hà Đức Thành, Dương Thế Huy, Phí Mạnh Dương cùng một số người khác.

Đến 18h cùng ngày, anh Phí Đăng H có việc đột xuất nên về trước, hẹn sẽ quay lại đón M. Khoảng 21h, thấy em M đã say rượu, nằm ở sàn phòng ăn, anh H chưa quay lại nên Hà Đức Thành nảy sinh ý định hiếp dâm.

Thành nháy mắt ra hiệu cho Dương Thế Huy rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cháu M.

Cáo trạng xác định Huy hiểu Thành ra hiệu để rủ đưa em M vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nên "nhếch mép và hất cằm" thể hiện sự đồng ý với Thành.

Tiếp đó, Huy tiếp tục nháy mắt với Phí Mạnh Dương, rủ Dương đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu.

Dù đang trong bữa nhậu nhưng Huy đi thanh toán tiền, còn Thành nói với mọi người cứ ngồi lại để Huy và Thành đưa em M về nhà.

Cả hai đi lấy xe máy, đánh thức cháu M dậy, nói dối sẽ đưa về nhà nên em M đồng ý. Trên đường, Thành điều khiển xe máy, em M ngồi sau ngủ gục vào vai Thành còn Huy ngồi cuối giữ. Hai bị cáo đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ trên Quốc lộ 32, thuộc thôn Phụng Thượng, xã Phúc Thọ.

Khi đến nhà nghỉ, em M hỏi “vào đây làm gì?” Huy trả lời “vào đây tao thuê phòng cho mày ngủ, muộn rồi”.

Sau khi thuê phòng, em M vào nằm sấp trên giường ngủ, không bật điện. Trong trạng thái lơ mơ, em M hỏi “H đâu?”. Thành trả lời “H đây” nhằm đánh lừa em M.

Do say rượu, em M ngủ thiếp đi, Thành tiến đến lật thiếu nữ nằm ngửa, rồi cùng Huy thực hiện hành vi quan hệ.

Khoảng 20 phút sau khi Huy và Thành đưa M đi, bị cáo Phí Mạnh Dương mượn xe máy chở theo một người bạn đến nhà nghỉ. Tại nhà nghỉ, Dương cũng thực hiện giao cấu với em M, cả ba thay phiên nhau quan hệ với thiếu nữ nhiều lần.

Đến 22h30 không thấy em M về, người thân tìm thấy M trong nhà nghỉ, còn Dương, Huy, Thành, thấy có người đến liền bỏ chạy ra ngoài.

Do xấu hổ vì bị xâm hại tình dục, em M dùng dao cạo râu cứa vào vùng cổ và cổ tay để tự sát nhưng được gia đình phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Ngày 30-6-2025, em M đến Công an thị trấn Phúc Thọ (nay là Công an xã Phúc Thọ) trình báo.

Tại tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội được trở về với gia đình, xã hội và sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Cũng tại tòa, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết gia đình các bị cáo đều đã bồi thường, gia đình nạn nhân không có yêu cầu gì thêm và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

