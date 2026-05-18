Nhiều bị cáo vắng mặt, tòa hoãn xử vụ 'bán' bệnh án tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 18/05/2026 14:06

(PLO)- Nhiều bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và luật sư vắng mặt, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Ngày 18-5, TAND TP Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 42 bị cáo về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ - xảy ra tại tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Các bị cáo trong buổi xét xử sơ thẩm tại TAND TP Đồng Nai.

Trong số các bị cáo có nhiều người là cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, như: Bùi Thế Hùng - cựu Viện trưởng, Lê Văn Hùng - cựu Viện trưởng, Trần Văn Thành - cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên, Nguyễn Thành Công - cựu phó Viện trưởng.

Các bị cáo là từng là trưởng khoa thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, gồm: Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Văn Trọng, Đặng Quốc Tuyên, Lê Thị Hoài Nam, Phạm Công Hoà, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Ngọc Trang.

Các bị cáo từng là phó trưởng khoa thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, gồm: Phạm Văn Thắng, Nguyễn Hữu Tý, Trương Thị Xuân Uyên.

Một số bị cáo khác từng là bác sĩ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa…

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa báo cáo những bị cáo được tại ngoại hầu hết có mặt tại phiên tòa, nhưng nhiều bị cáo bị tạm giam thì vắng mặt.

Ngoài ra, 32 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt không lý do. Nhiều luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo không có mặt tại tòa.

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như những người liên quan, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại là ngày 15-6.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024 , bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ban hành 26 bản kết luận giám định tâm thần sai sự thật và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các cá nhân phạm tội, chuyển khoa điều trị cho 1 cá nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vụ án này bị cáo Trần Văn Thành từng là Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, giám định viên. Khi tham gia Hội đồng giám định, bị cáo đã cùng đồng phạm nhận hối lộ 3 vụ với tổng số tiền là 330 triệu đồng, để ban hành 1 kết luận giám định tâm thần sai sự thật, hưởng lợi 278 triệu đồng. Bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.