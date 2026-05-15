Bị đề nghị 2 án tử, bị cáo Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng nội dung gì? 15/05/2026 16:52

(PLO)- “Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị cáo, các bác, các anh, các chị, đặc biệt là bố mẹ bị cáo..." - Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng.

Chiều 15-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm với nhiều tội danh.

Sau phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Bị cáo Bùi Đình Khánh bước lên bục, nói những lời sau cùng một cách rành mạch, rõ ràng. Lời đầu tiên, Khánh đã cảm ơn các luật sư đã bào chữa cho bị cáo.

Tiếp đó, Khánh có lời xin HĐXX xem xét, đánh giá giảm nhẹ án đối với các bị cáo khác, nhất là các bị cáo phạm tội che giấu tội phạm.

“Do bị cáo đã chủ động liên lạc, vì xuất phát từ lý do tình cảm nên một số bị cáo đã vô tình vi phạm pháp luật” – bị cáo Khánh nói.

Khánh tiếp tục kể về hoàn cảnh của một số bị cáo để xin HĐXX xem xét khoan hồng cho những người này.

“Bị cáo được ăn học nhưng không có ý chí kiên định nên đã có hành vi mua bán ma túy, vi phạm pháp luật của Nhà nước và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận” – lời của Bùi Đình Khánh.

Bị cáo Khánh một lần nữa gửi lời chia buồn đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, gửi lời xin lỗi đến tất cả các bị cáo còn lại, những người liên quan đến vụ án mà Khánh là người chỉ huy, cầm đầu.

“Mặc dù là anh, là em nhưng bị cáo đã không nhận thức rõ mà cố tình vi phạm dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Con thì mất mẹ, vợ thì mất chồng, con mất cha, tất cả gia đình đều tan nát, vướng vào vòng lao lý. Đây là điều hết sức buồn và đau khổ” – Khánh nói trong sự bình tĩnh.

“Cuộc chiến phòng ngừa ma túy thời bình vẫn có đổ máu, nhiều gia đình tan nát, tất cả đều là do những người như bị cáo, có nhận thức về xã hội còn kém, đứng trước lợi nhuận, lòng tham đã bị gục ngã, cám dỗ” – vẫn lời Bùi Đình Khánh.

Bị cáo Khánh cũng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, bảo vệ trại tạm giam đã làm việc vất vả và bảo vệ cho các bị cáo di chuyển an toàn từ trại tạm giam đến tòa; cảm ơn các cán bộ công an tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, giúp đỡ, động viên Khánh trong những ngày qua, để cho Khánh có tinh thần ổn định.

“Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị cáo, các bác, các anh, các chị, đặc biệt là mẹ bị cáo. Vì bị cáo là con trưởng trong gia đình, phụ sự mong đợi của mẹ bị cáo, không làm tròn trách nhiệm của một người con, không mang vinh quang về cho gia đình, cho gia tộc” – Khánh nói.

HĐXX hỏi bị cáo Khánh có đề nghị gì cho bản thân? Bùi Đình Khánh trả lời không có đề nghị gì với HĐXX.

“Bị cáo không đủ đạo đức, tu dưỡng, thiếu ý chí, đã gây ra các hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cảm thấy hành vi như thế là đặc biệt nghiêm trọng, đúng người, đúng tội, không có gì sai. Bản thân bị cáo cũng xác định là bản án thích đáng với bị cáo” – Khánh nói lời cuối cùng.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Bùi Đình Khánh tử hình về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 9-10 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cùng bị đề nghị mức án tử hình còn có 3 bị cáo khác Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng.

Cụ thể, bị cáo Hà Thương Hải bị đề nghị tù chung thân về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý; 7-8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng cùng bị đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài các bị cáo bị đề nghị án tử hình, có 5 bị cáo bị đề nghị án tù chung thân, gồm: Hà Quang Sơn (về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy); Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh (về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là 22 năm tù.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương – bạn gái của Bùi Đình Khánh, bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội che giấu tội phạm.