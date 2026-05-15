Tòa tuyên tử hình người đốt quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người chết 15/05/2026 16:24

(PLO)- Bực tức vì bị đánh tại quán, bị cáo đã đi mua xăng về quán cà phê và châm lửa đốt khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương.

Ngày 17-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) mức án tử hình về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng là người phóng hỏa đốt quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người tử vong.

Bị cáo Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18-12-2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 1998, Hùng đã bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân. Tiếp đến năm 2005, Hùng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11-2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, 1 người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, tối 18-12-2024, Cao Văn Hùng tiếp tục một mình đến quán cà phê, đồ uống nói trên. Tại đây, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đã đi mua xăng về quán cà phê và châm lửa đốt. Lúc này, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng trước cửa quán, lấy bật lửa trong túi quần và châm lửa vào xăng trên nền đường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều tài sản khác. CQĐT xác định 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn, với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Do người khách có hành vi đánh Hùng ở khu vực ngoài quán karaoke đã tử vong nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm.

Quá trình điều tra vụ án, chủ quán karaoke đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, hỗ trợ nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.