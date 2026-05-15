Đề nghị truy tố 7 bị can vụ mua bán 1,3 tấn thuốc nổ ở Quảng Ngãi 15/05/2026 18:21

(PLO)- Từ vụ bắt quả tang hai nghi phạm tàng trữ 90 kg thuốc nổ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ với số lượng đặc biệt lớn.

Ngày 15-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bảy người trong vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

Các bị can trong vụ án.

Trước đó, ngày 8-5-2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang bà Trương Thị Bé (46 tuổi), Phạm Thành An (23 tuổi, con ruột của bà Bé, cùng ngụ xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ trái phép 90 kg thuốc nổ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.307 kg thuốc nổ cùng 3.895 kíp nổ điện.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định thêm nhiều người liên quan đến đường dây mua bán trái phép số vật liệu nổ này, gồm Nguyễn Cu (48 tuổi), Phạm Thị Mai (52 tuổi, cùng ngụ xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), Nguyễn Sỹ (64 tuổi, ngụ xã Mô Rai, Quảng Ngãi), Hoàng Văn Đức (39 tuổi, ngụ xã Bờ Y, Quảng Ngãi), Nguyễn Thế Phụng (39 tuổi, ngụ xã Dục Nông, Quảng Ngãi), Võ Lai (66 tuổi, ngụ xã Sa Thầy, Quảng Ngãi).

Theo cơ quan điều tra, quá trình làm việc, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Những người này khai mua thuốc nổ với mục đích bán lại cho ngư dân sử dụng trong hoạt động khai thác thủy, hải sản để thu lợi bất chính.

Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bảy bị can về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Thế Phụng hiện đã bỏ trốn. cơ quan điều tra đã tách hành vi của bị can này để tiếp tục xác minh, truy bắt theo quyết định truy nã.