TP.HCM: Vựa phế liệu bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ 12/05/2026 10:19

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại vựa phế liệu kết hợp nhà ở tại xã Bàu Bàng, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, một căn nhà bên cạnh bị ảnh hưởng do sức nóng.

Ngày 12-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một vựa phế liệu trên đường DH516, xã Bàu Bàng.

Cháy vựa phế liệu ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà ở kết hợp thu mua phế liệu của ông NVS. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Người dân xung quanh cố gắng dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 31 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận, sử dụng vòi phun nước dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là căn nhà sát bên.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, phế liệu bên trong bị thiêu rụi, một căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng do sức nóng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.