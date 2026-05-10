TP.HCM: Cháy lớn tại công ty trong KCN Đại Đăng 10/05/2026 18:28

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát tại nhà xưởng công ty trong KCN Đại Đăng, phường Thủ Dầu Một khiến khoảng 1.600 m2 nhà xưởng bị cháy.

Chiều 10-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phong toả hiện trường, tích cực chữa cháy và điều tra nguyên vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH E.C trong KCN Đại Đăng, phường Thủ Dầu Một.

Cháy lớn tại công ty trong KCN Đại Đăng. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà xưởng 1 của Công ty TNHH E.C, địa chỉ lô C1-8, 9, KCN Đại Đăng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, Khu vực 32 cùng Đội Chữa cháy KCN Đại Đăng đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Khu vực xuất phát cháy được xác định tại nơi chứa thành phẩm gồm khớp nối, ống nối bằng kim loại được đóng trong bao bì. Chất cháy chủ yếu là bao bì.

Đến khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy làm khoảng 1.600 m2 trong nhà xưởng bị ảnh hưởng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.