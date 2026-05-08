Xe máy đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu 08/05/2026 19:47

(PLO)-Chiếc xe tay ga đang lưu thông trên cầu Bình Lợi (TP.HCM) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ vào giờ cao điểm.

Ngày 8-5, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe máy xảy ra trên cầu Bình Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, anh NVT (35 tuổi, ngụ phường Dĩ An) điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu vượt Linh Xuân.

Khi vừa đổ dốc cầu Bình Lợi, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Phát hiện sự việc, anh T vội bỏ lại phương tiện, chạy ra xa để đảm bảo an toàn.

Chiếc xe tay ga bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông qua cầu Bình Lợi khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông trên đường Phạm Văn Đồng ùn ứ vào giờ cao điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe máy.

Vụ cháy xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

“Chiếc xe này tôi vừa được người thân cho để đi làm. Chiều nay trên đường về nhà thì bất ngờ bốc cháy, lửa bùng lên quá nhanh nên tôi không kịp xử lý”, anh T cho biết.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe máy chỉ sau ít phút bốc cháy, khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt giữa mặt cầu Bình Lợi. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Hiệp Bình phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Hiệp Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và điều tiết giao thông qua khu vực cầu Bình Lợi.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe máy bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng chức năng phong tỏa một phần khu vực xảy ra cháy để phục vụ công tác chữa cháy và điều tiết giao thông, tránh nguy cơ cháy lan hoặc xảy ra va chạm giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI