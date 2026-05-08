CSGT xử phạt thanh niên không bằng lái, chở bạn đánh võng trên đường 08/05/2026 14:04

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu xử phạt nam thanh niên 21 tuổi không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe mô tô chở bạn lạng lách, đánh võng trên đường trong Khu công nghiệp Vsip.

Ngày 8-5, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp Vsip lập biên bản vi phạm hành chính đối với TKTT (21 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 3-5, T điều khiển xe mô tô biển số 59S1-521… chở bạn là BHQ đi từ khu dân cư Việt Sing, phường An Phú đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương để vui chơi.

Khi đến khu vực ngã tư giao giữa đường số 5 và đại lộ Tự Do trong KCN Vsip, T điều khiển xe lạng lách, đánh võng theo hướng ra quốc lộ 13 rồi chạy vào trung tâm thương mại.

Hình ảnh ghi cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy chạy lạng lách giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của xe ô tô đi sau ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Bình Triệu phối hợp Công an đồn KCN Vsip xác minh, mời người liên quan lên làm việc.

Làm việc với công an, T khai không có giấy phép lái xe. Người này cũng thừa nhận hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng là vi phạm pháp luật.

Hai nam thanh niên làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua xác minh, xe mô tô trên là tài sản của bà Y, là bác họ của T.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T về hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Với các lỗi vi phạm trên, T bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi lạng lách, đánh võng; phạt thêm 3 triệu đồng do không có giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Riêng chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.