Tây Ninh: Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong 28/05/2026 15:59

(PLO)- Trong ngày 28-5, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Đức Hòa và phường Long An khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô tải 50H-900.19 xảy ra va chạm với xe mô tô 62H4-4193 khi lưu thông trên tuyến ĐT825 thuộc địa bàn xã Đức Hòa.

Vụ tai nạn giao thông khiến hai phụ nữ tử vong. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải do anh Đặng Thành Tâm (43 tuổi, ngụ Khóm Khánh Nhơn, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển thì va chạm với xe máy có hai phụ nữ gồm bà NTNE (52 tuổi) và bà NTT (50 tuổi), cùng ngụ Ấp 1, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Vụ việc cũng làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, các phương tiện di chuyển chậm khi lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp công an tỉnh Tây Ninh phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1 khiến hai người đi xe máy tử vong. Ảnh: CTV

Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ ngày 28-5, ông THP (58 tuổi) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 63B3- 240.37 chở bà Phạm Thị Thu Vân (57 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Đồng Tháp.

Khi đến khu vực vòng xoay Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì xảy ra va chạm với xe container 62C-123.59 kéo theo sơmi rơmooc 62R-009.42 lưu thông cùng chiều phía sau.

Vụ tai nạn khiến ông P và bà V cùng chiếc xe mô tô bị xe container cuốn vào gầm. Cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế xe container sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Long An có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, VKSND Khu vực 1 Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện 2 vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.