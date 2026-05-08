TP.HCM: Phát hiện người phụ nữ chở 1 tấn heo chết đi tiêu thụ 08/05/2026 12:37

(PLO)- Cơ quan chức năng phường Long Nguyên, TP.HCM vừa phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe bán tải vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết đang phân hủy, bốc mùi hôi thối để mang đi tiêu thụ.

Ngày 8-5, UBND phường Long Nguyên, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà PTH (53 tuổi, ngụ xã Bàu Bàng) về hành vi vận chuyển động vật là heo chết, sản phẩm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 7-5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Nguyên phối hợp Công an phường Long Nguyên cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) kiểm tra xe bán tải mang biển số TP.HCM do bà H điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện người phụ nữ điều khiển xe bán tải chở 1 tấn heo chết bốc mùi đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H khai nhận số heo chết được thu mua từ các hộ dân trên địa bàn phường Long Nguyên rồi mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu bà H chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thú y, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo chết để xử lý theo quy định.