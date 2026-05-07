Công an phường Tân Đông Hiệp tìm người thân bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đồng ruộng 07/05/2026 13:34

(PLO)- Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM phát thông báo tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ tre được người dân phát hiện tại khu vực ruộng gần khu dân cư.

Ngày 7-5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan phát thông báo tìm người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Sỹ Thạc (54 tuổi, ngụ phường An Phú) đi tập thể dục quanh khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp. Lúc này, ông nghe tiếng trẻ em khóc phát ra từ khu vực ruộng cách nhà khoảng 100 m.

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ tre ở khu vực đồng ruộng. Ảnh: CA

Lần theo tiếng khóc, ông Thạc phát hiện một bé sơ sinh được đặt trong giỏ bằng tre. Bên ngoài bé được quấn quần áo và phủ khăn kín.

Ngay sau đó, ông Thạc đã đưa bé đến nhà Trưởng khu phố Tân Hiệp trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng khu phố cùng ông Thạc đưa bé đến Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra ban đầu, trẻ sơ sinh là bé gái, nặng 2,5 kg, sức khỏe của bé ổn định.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội và Đài truyền thanh phường thông báo tìm người thân của bé sơ sinh nói trên.

Người dân nếu có thông tin liên quan đến thân nhân của bé có thể liên hệ Công an phường Tân Đông Hiệp qua số điện thoại 02743.740.370 để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.