Công an TP.HCM tìm 2 người liên quan vụ lừa đảo đăng ký biển số ô tô đẹp 05/05/2026 09:26

(PLO)- Công an TP.HCM đang tìm bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Nhật Tiến Ngọc để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Mạnh Cường thực hiện.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT (Phòng PC01) Công an TP.HCM, cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Mạnh Cường (45 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM) thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT thông báo tìm hai người có liên quan gồm: bà Nguyễn Thị Loan (72 tuổi) và ông Nguyễn Nhật Tiến Ngọc (36 tuổi), cùng đăng ký thường trú tại số 169/3 đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua xác minh, bà Loan và ông Ngọc hiện không thực tế sinh sống tại địa chỉ nêu trên. Cơ quan CSĐT đề nghị hai người này nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thao (số điện thoại: 0936.352.979) để làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Cường là lao động tự do nhưng đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có các mối quan hệ để đăng ký biển số xe ô tô đẹp theo yêu cầu.

Cường còn tự xưng là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có khả năng liên hệ Tòa án nhân dân Tối cao và quen biết Cục Thi hành án dân sự để giúp người dân nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin lời Cường, các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người quen do Cường cung cấp. Sau khi nhận tiền, Cường sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi bị các bị hại nghi ngờ, Cường tiếp tục đưa ra các thông tin giả như: Đang chờ nhận tiền trích thưởng vận chuyển cát san lấp, hoặc đề nghị cơ quan thẩm quyền thu hồi biển số cũ để cấp biển mới cho bị hại nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Mạnh Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2,69 tỉ đồng của nhiều bị hại.