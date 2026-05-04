Hành trình tìm danh phận cho bé 22 tháng tuổi không giấy khai sinh 04/05/2026 18:57

(PLO)- Sau khi tiếp nhận người mẹ bị điều tra về tội trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Nhà Bè đã nỗ lực làm giấy khai sinh cho con của người này.

Ngày 4-5, Công an xã Nhà Bè, TP.HCM, cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý, trao giấy khai sinh và đưa bé trai 22 tháng tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội theo nguyện vọng của người mẹ hiện đang bị điều tra.

Ước nguyện của người mẹ lầm lỗi

Trước đó, ngày 13-4-2026, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người liên quan có Nguyễn Phương Linh, 37 tuổi, quê Hà Nội. Linh là người không có nơi cư trú ổn định, đang nuôi con nhỏ hơn 22 tháng tuổi.

Công an xã Nhà Bè phối hợp với mẹ của bé trai để hoàn tất thủ tục khai sinh cho bé. Ảnh: CA

Đáng chú ý, đứa trẻ này từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa từng được đặt tên, không có giấy khai sinh, không xác định được cha và không có người thân nhận chăm sóc.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Linh nghẹn ngào bày tỏ nguyện vọng trong thời gian mình thụ án, mong con được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để được nuôi dưỡng, học hành.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của đứa trẻ, Công an xã Nhà Bè đã không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ xử lý vụ án mà bắt đầu hành trình đi tìm danh phận cho bé.

Do Linh không có giấy tờ tùy thân, mọi thông tin về việc sinh con của cô gần như bắt đầu từ con số không.

Cuộc hành trình từ Nhà Bè đến Củ Chi

Bằng tinh thần trách nhiệm, Công an xã Nhà Bè đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Bệnh viện Xuyên Á tại xã Củ Chi để xác minh, trích lục lại giấy chứng sinh. Những cán bộ chiến sĩ đã thực hiện nhiều chuyến di chuyển liên tục từ Nhà Bè lên xã Củ Chi để hoàn tất các thủ tục hành chính trong thời gian ngắn nhất.

Công an trao giấy khai sinh của bé trai cho người mẹ. Ảnh: CA

Kết quả, đứa trẻ chính thức có tên là Nguyễn Hoàng Thiên B. Bé đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế, những quyền lợi cơ bản mà suốt 22 tháng qua chưa có được. Việc có một cái tên và giấy tờ tùy thân là khởi đầu quan trọng để bé được bảo vệ và chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Ngày 29-4-2026, Công an xã Nhà Bè cùng chính quyền địa phương đã đưa bé Thiên B đến Làng thiếu niên Thủ Đức (phường Trường Thọ). Tại đây, bé sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường ổn định.

Trước khi rời con để đối diện với pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Linh đã bật khóc vì biết ơn những người đã giúp con mình có một tương lai mới.

Theo Công an TP.HCM, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ nghiêm minh trong đấu tranh với tội phạm mà còn tận tụy nâng đỡ những mảnh đời yếu thế đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỗi có thêm động lực cải tạo.