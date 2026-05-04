Nam sinh bị nhóm người lạ hành hung tại quán bida Linh Xuân 04/05/2026 18:15

(PLO)- Nam sinh 22 tuổi đang chơi tại quán bida bất ngờ bị nhóm người lạ lao vào hành hung.

Ngày 4-5, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, mời những người liên quan làm việc về vụ clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm người lạ hành hung trong quán bida trên địa bàn.

Theo đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhóm người hành hung trong quán bida.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 1-5 tại một quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân, TP.HCM. Nạn nhân là anh N.V.K. (22 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), hiện là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM.

Nhóm người lạ mặt hành hung nam sinh ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Theo trình bày của anh K., thời điểm trên, anh cùng bạn đang chơi bida thì có ba nam thanh niên lạ mặt bước vào. Nhóm này tiến đến bàn và bất ngờ hỏi sao anh lại ghẹo bạn gái của anh trai họ.

Anh K. chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai người trong nhóm lao vào dùng tay đánh tới tấp vào vùng mặt và đầu. Đáng chú ý, một người còn cầm trái bida đập vào đầu anh trước khi cả nhóm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của quán ghi lại.

Anh K. cho biết không quen biết và không có mâu thuẫn với nhóm người trên. Anh bị thương ở vùng đầu, mặt, hiện vẫn đang thăm khám và chưa ổn định tinh thần.

Theo anh K., anh là khách quen của quán và thường xuyên trò chuyện, vui đùa với một nữ nhân viên. “Tôi không có ý gì, có thể do hiểu lầm nên xảy ra sự việc”, anh K. nói.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng phường Linh Xuân cho biết đã nắm thông tin, đang xác minh và mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.