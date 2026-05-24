Dùng clip nhạy cảm tống tiền người yêu cũ 24/05/2026 20:53

(PLO)- Thanh niên ở Đồng Tháp tạo tài khoản mạng xã hội ảo, dùng clip nhạy cảm để đe dọa, tống tiền người yêu cũ 30 triệu đồng và nhanh chóng bị công an truy ra.

Ngày 24-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Anh Minh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5-2024, Minh chung sống như vợ chồng với người yêu tại một nhà trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh. Trong thời gian chung sống, Minh dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Tuy nhiên, không lâu sau thì cả hai chia tay.

Đến tháng 3-2026, Minh tạo tài khoản mạng xã hội ảo, dùng các clip nhạy cảm đe dọa, tống tiền người yêu cũ 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Cao Lãnh điều tra, xác định người tống tiền nạn nhân chính là Minh nên mời làm việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.