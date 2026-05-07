Chiêu ép doanh nghiệp phải chi tiền của cựu Cục trưởng Tống Hải Nam 07/05/2026 16:33

(PLO)- Bị can Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài, bị cáo buộc đã nhận hối lộ 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 7,9 tỉ đồng.

Như PLO đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị can khác trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các đồng phạm đã nhận hối lộ hơn 30 tỉ đồng khi cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cấp Phiếu trả lời về chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).

Trong đó, bị can Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ LĐ-TB&XH cũ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 7,9 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Bá Hoan (trái) và Tống Hải Nam. Ảnh: BCA

Chỉ đạo kéo dài thời gian thẩm định

Từ năm 2017-2025, với vai trò cục trưởng, ông Tống Hải Nam chỉ đạo cựu chuyên viên phòng Pháp chế Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép.

Các bị can đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền. Sau đó, Hưng, Trang chuyển cho ông Tống Hải Nam làm nguồn chi phí "đối ngoại" khi trình lãnh đạo Bộ (Thứ trưởng phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài) ký Giấy phép.

Khi tiếp nhận hồ sơ, bị can Nguyễn Thành Hưng chủ động gợi ý doanh nghiệp đưa tiền từ 250-400 triệu đồng/hồ sơ để được cấp Giấy phép.

Đối với các hồ sơ nhận qua Công ty Luật TNHH Thành Đô Việt Nam làm môi giới, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang nhận 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới Giấy phép và 100 triệu đồng/hồ sơ cấp đổi Giấy phép.

Sau khi nhận tiền, Hưng tự cân đối và chuyển cho ông Tống Hải Nam theo định mức từ 150-250 triệu đồng/hồ sơ. Ông Tống Hải Nam chuyển khoảng 100 triệu đồng/hồ sơ cho Thứ trưởng phụ trách Cục khi duyệt và ký Giấy phép.

Các bị can Đỗ Vân Hương (cựu Phó Trưởng phòng) và bị can Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Trưởng phòng Pháp chế) tiếp nhận chỉ đạo của cựu cục trưởng về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép. Và được bị can Hưng, Trang báo cáo việc doanh nghiệp đã chi tiền "chi phí" nên đồng ý tạo điều kiện, bỏ qua lỗi, duyệt nhanh các hồ sơ do Hưng, Trang thẩm định và đã nhận tiền của các doanh nghiệp.

Từ năm 2021 đến tháng 5-2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được giao phụ trách Cục. Ông Hoan biết tình trạng cán bộ Cục kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép để buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền.

Tuy nhiên, khi được ông Tống Hải Nam báo cáo về việc doanh nghiệp có quà cảm ơn khi trình ký Giấy phép thì ông Hoan không có ý kiến chấn chỉnh mà còn nhiều lần nhận tiền do Tổng Hải Nam đưa để ký Giấy phép cho doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2017-2025, các bị can thuộc Cục QLLĐNN đã nhận tổng cộng 9 tỉ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 Giấy phép cho 28 doanh nghiệp.

Xây dựng quy trình trái luật

Đối với chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), để gây khó khăn, tạo rào cản buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã cho xây dựng và áp dụng quy trình thẩm định hồ sơ trái quy định.

Việc này ông Nam có báo cáo và được cựu Thứ trưởng Hoan đồng ý.

Tháng 10-2022, ông Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Gia Liêm (cựu cục phó) và bị can Lê Thanh Hà (cựu trưởng phòng Hàn Quốc) xây dựng quy trình. Quy trình này yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp 2 loại giấy tờ mà doanh nghiệp không thể tự xin phía Hàn Quốc xác nhận.

Do đó, doanh nghiệp phải chủ động đưa tiền chi phí để Cục hỗ trợ xin xác nhận và phê duyệt nhanh hồ sơ.

Từ năm 2021 đến tháng 4-2025, khi làm thủ tục cấp Phiếu trả lời, các bị can Nghiêm Quốc Hưng (Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Công ty Incoop) đã đến trụ sở cơ quan Cục QLLĐNN đưa hơn 6,8 tỉ đồng cho cựu Thứ trưởng và các bị can khác để được tạo điều kiện, cấp phiếu trả lời. Mức chi phí khoảng 500 USD/1 lao động.

Ngoài ra, quá trình hoạt động, các công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 đã làm thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng hơn 17.000 người đi lao động ở nước ngoài nên vào các dịp lễ tết, các chủ doanh nghiệp đã đến tặng quà.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan đã nhận 31 lần, tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, ông Tống Hải Nam nhận 28 lần, tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.