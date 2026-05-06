Truy tố cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan vụ 'làm luật' với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động 06/05/2026 21:41

(PLO)- Theo cáo buộc, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí...

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị can khác trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án. Nhưng sau đó, vào tháng 1-2026, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trên cơ sở kết luận điều tra bổ sung, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can.

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 5-2025, bị can Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; bị can Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ LĐ-TB&XH) đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí hơn 30 tỉ đồng để được cấp Giấy phép và cấp Phiếu trả lời cho các công ty.

Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương. Ảnh: BCA

Các bị can đã có 2 hành vi vi phạm pháp luật liên quan giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).

Bị can Nguyễn Bá Hoan đã để cho Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ đó, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100-400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản.

Quy trình này khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu được, nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, bị can Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động nước ngoài đã nhận hối lộ 30 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 Công ty.

Bị can Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị can này đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ 2020-2025, ông Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số 16,3 tỉ đồng. Với hành vi này, ông Hoan bị truy tố tội nhận hối lộ.

Bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là bị can Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật. Từ đó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền chi phí.

Trong giai đoạn 2020-2025, bị can Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 7,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2020-2025, các công ty của các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán 1,2 tỉ đồng, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 triệu đồng.