Sắp xử phúc thẩm cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vụ sai phạm tại dự án Sân bay Nha Trang cũ 06/05/2026 11:16

(PLO)- Quá trình thực hiện dự án liên quan Sân bay Nha Trang cũ, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngày 12-5, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) cùng một số bị cáo là cựu lãnh đạo hai đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do có sai phạm tại Dự án Sân bay Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa. Hai thẩm phán tham gia HĐXX là Đại tá Trần Đức Ninh và Thượng tá Lê Ngọc Tuấn. Hai kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương tham gia phiên tòa là Đại tá Nguyễn Tiến Đông và Thượng tá Nguyễn Quốc Viên.

5 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á).

414 bị hại có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, các bị hại đều cho rằng, họ không phải bị hại mà là khách hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập một số cá nhân, đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Ngân hàng Quân đội (MB) Chi nhánh Bắc Sài Gòn và một cá nhân có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời thay bị cáo Nguyễn Văn Hậu bồi thường cho các bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Dự án Sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng “Tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù, tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến) bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù.

Cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù, buộc bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các khách hàng...

Ngoài việc tuyên phạt trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm còn kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.