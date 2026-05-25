Truy tố 3 cựu thẩm phán ở Đắk Lắk 'bắt tay' chạy án vụ đánh bạc 25/05/2026 12:00

(PLO)- VKSND Tối cao truy tố ba bị can là cựu phó chánh án, cựu thẩm phán ở Đắk Lắk về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Ngày 25-5, một nguồn tin xác nhận VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can là cựu thẩm phán, cựu phó chánh án các cấp tòa tại Đắk Lắk.

"Bắt tay" chạy án

Theo đó, VKSND Tối cao truy tố bị can Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao Đà Nẵng được đưa ra xét xử hồi cuối năm 2025, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Nga. Ảnh: HOÀNG HUY

Truy tố bị can Hoàng Kim Khánh, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk; Trần Duy Đức, cựu Phó chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột, nay là TAND khu vực 1- tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội môi giới hối lộ.

VKSND Tối cao xác định: Bị can Vũ Văn Tú nhận hối lộ 250 triệu đồng, đưa hối lộ hai lần tổng cộng 250 triệu đồng. Bị can Trần Duy Đức môi giới hối lộ 490 triệu đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng. Bị can Hoàng Kim Khánh môi giới hối lộ 480 triệu đồng, hưởng lợi 30 triệu đồng.

Các bị can trên đưa, nhận, môi giới hối lộ nhằm xử án treo cho ba bị cáo liên quan vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, ngày 28-12-2023, ông Trần Duy Đức, lúc đó là phó chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, làm chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ông Đức ký ban hành bản án hình sự sơ thẩm, tuyên xử Nguyễn Vũ Đức Quang, Đỗ Thành Tân, Võ Thanh Bình mỗi bị cáo một năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Bản án trên cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Dung ba năm tù, Trương Thị Bích Trang 21 tháng tù về tội đánh bạc. Ngoài ra, tòa còn tuyên án đối với 13 bị cáo khác.

Sau đó, các bị cáo Quang, Tân, Bình, Dung, Trang…kháng cáo, xin được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 4-3-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án. Sau đó, có người gặp, đưa 450 triệu đồng nhờ ông Đức liên hệ với người có thẩm quyền giúp các bị cáo Quang, Tân, Bình được hưởng án treo.

Ông Đức nhờ ông Hoàng Kim Khánh, Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ.

Trưa 6-5-2024, tại khu vực vườn hoa ngã tư đường Trường Chinh và đường Bà Triệu, TP Buôn Ma Thuột, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ông Đức đưa 450 triệu đồng tiền mặt cho ông Khánh.

Chiều cùng ngày, ông Khánh đến phòng làm việc của ông Vũ Văn Tú, Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk- người được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên. Ông Khánh đưa 250 triệu đồng, nhờ ông Tú xét xử cho các bị cáo Quang, Tân, Bình được hưởng án treo thì ông Tú đồng ý.

Sáng 16-5-2024, ông Tú trao đổi trực tiếp với ông Khánh rằng khó cho các bị cáo Quang, Tân, Bình được hưởng án treo vì có nhân thân xấu.

Ông Khánh gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Nga, lúc đó là phó Phòng Giám đốc kiểm tra 2 TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ bà này gọi ông Tú, xin cho ba bị cáo nói trên được án treo.

Chiều cùng ngày, bà Nga gọi điện thoại ông Tú, nói bị cáo Quang là người nhà của mình, nhờ ông Tú giúp cho được án treo. Sau khi ông Tú nhận lời, bà Nga gọi điện thoại báo báo cho ông Khánh biết. Trong khoảng thời gian trên, ông Khánh gọi điện, nhắn tin Zalo, bảo dặn ông Trần Duy Đức đưa thêm 30 triệu đồng cho mình.

Để bảo đảm việc cho hưởng án treo không bị kháng nghị, ông Tú nhờ Nguyễn Thị Nga liên hệ một cán bộ tại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ người này liên hệ, nói VKSND tỉnh Đắk Lắk không kháng nghị bản án phúc thẩm theo yêu cầu của ông Tú và được đồng ý.

Xử án treo theo yêu cầu

Ngày 20-5-2024, ông Vũ Văn Tú làm chủ tọa phiên tòa xử phúc thẩm đối với vụ án trên và ban hành bản án hình sự phúc thẩm. Bản án tuyên các bị cáo Nguyễn Vũ Đức Quang, Đỗ Thành Tân, Võ Thanh Bình, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trương Thị Bích Trang đều được hưởng án treo; riêng bị cáo Mạch Thị Mỹ Trang cải tạo không giam giữ.

Một số bị cáo liên quan vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Ngày 22-5-2024, ông Tú sử dụng số tài khoản của vợ chuyển khoản 200 triệu đồng cho Nguyễn Thị Nga, để cảm ơn việc nhờ không kháng nghị bản án phúc thẩm.

Ngày 23-5-2024, ông Khánh nhờ vợ chuyển khoản 200 triệu đồng cho Nguyễn Thị Nga, để cảm ơn việc nhờ tác động đến ông Tú xét xử cho các bị cáo liên quan hưởng án treo.

Ngày 25-5-2024, ông Đức đưa cho ông Khánh 30 triệu đồng như yêu cầu trước đó của ông Khánh.

Đến tháng 7-2024, bị cáo Trần Thị Thu An trong vụ án trên có đơn kêu oan, đề nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xem xét lại bản án hình sự phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm. Vì vậy, ông Tú gọi điện nhờ bà Nga giúp xem xét, trả lời đơn theo hướng không có căn cứ kháng nghị.

Ngày 24-2-2025, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm ngày 20-5-2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28-4-2025, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân, Trương Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Xuân Tú, Mạch Thị Mỹ Trang; giữ nguyên hình phạt theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 28-12-2023 của TAND TP Buôn Ma Thuột đối với các bị cáo.

Cũng theo VKSND Tối cao, trong quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh, Vũ Văn Tú khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến việc nhận tiền để xét xử cho các bị cáo Quang, Bình, Tân được hưởng án treo.

Lời khai của các bị can trên phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Nga, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, kết quả tra cứu tin nhắn Zalo của các bị can, lời khai của những người có liên quan, chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án.

Ngoài truy tố ba bị can trên, VKSND Tối cao sẽ tiếp tục điều tra hành vi của một số người liên quan tại TAND tỉnh Đắk Lắk, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Nga, hành vi môi giới hối lộ 400 triệu đồng của bà này đã bị xét xử, tuyên án theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 24-12-2025 của TAND TP Hà Nội. Bản án này phạt bà Nga sáu năm sáu tháng tù.