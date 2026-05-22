Đã có người trúng đấu giá chiếc Maybach biển số tứ quý 9 của bà Trương Mỹ Lan 22/05/2026 15:19

(PLO)- Qua 56 lượt trả giá, đã có người trúng đấu giá chiếc Maybach biển số tứ quý 9 của bà Trương Mỹ Lan với giá 16,652 tỉ đồng.

Ngày 22-5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với chiếc chiếc Maybach mang biển số tứ quý 9 của bà Trương Mỹ Lan và đã được đấu giá thành.

Theo đó, chiếc ô tô biển số 51F-199.99; 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, sản xuất năm 2011. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vài vết xước, xe trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất, xe không được sử dụng từ tháng 12-2023 đến nay.

Nơi có tài sản đấu giá: 01B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng.

Chiếc Maybach của bà Trương Mỹ Lan được bán đấu giá trực tuyến. Ảnh: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 22-5-2026. Qua 56 lượt trả giá, thì người trúng đấu giá mang mã số HCM24521223 với giá trúng đấu giá là 16,652 tỉ đồng.

Như PLO đưa tin, bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh. Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa án đã buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10".

Chiếc xe Maybach trên bị cơ quan chức năng kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được THADS TP.HCM cùng các đơn vị liên quan thẩm định giá, lựa chọn tổ chức đấu giá để đưa ra đấu giá nhằm phục vụ cho việc thi hành án.