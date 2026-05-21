Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói về vụ đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê 21/05/2026 15:18

(PLO)- Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thừa nhận việc bàn giao nhà cho ông Chính chậm hơn so với mốc thời gian dự kiến, 30-4.

Ngày 21-5, ông Võ Công Chính, ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, cho hay ông vẫn chưa đòi được căn nhà của mình đã cho UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Núi Thành) thuê.

Căn nhà ông Võ Công Chính cho UBND thị trấn Núi Thành thuê. Ảnh: TN

Theo ông Chính, từ cuối tháng 4-2026 đến nay, chưa có cơ quan, đơn vị nào liên hệ làm việc với ông hay giải quyết vụ việc. “Tôi nhiều lần gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết nhưng vụ việc cứ ‘treo’ mãi”- ông Chính nói.

Theo ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, vụ việc ông Chính đòi lại căn nhà cho UBND thị trấn Núi Thành thuê vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đang tổ chức giám sát chuyên đề, trong đó có vụ đòi nhà của ông Chính. “Tinh thần là sẽ làm quyết liệt, vụ việc kéo dài quá để anh này bức xúc”- ông Tuấn nói.

Trả lời PLO, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự TP Đà Nẵng, thừa nhận việc bàn giao nhà cho ông Chính chậm hơn so với mốc thời gian dự kiến (30-4).

Theo ông Bình, nguyên nhân chậm là do trụ sở dôi dư dự kiến đưa các hộ dân đang sinh sống trong nhà ông Chính đến ở vẫn chưa được bàn giao cho UBND xã Núi Thành.

“Bây giờ phải bàn giao, sơn sửa lại thì mới giao cho các hộ dân đến ở, để lấy lại nhà thi hành án. Làm sao đuổi họ ra đường được? Mặc dù mình đủ điều kiện cưỡng chế, nhưng phải chuẩn bị nơi ở cho họ”- ông Bình giải thích.

Để tìm hiểu thêm lý do chưa thực hiện bản án cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương, PV đã gọi điện, gửi nội dung đăng ký làm việc, phỏng vấn đến ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành, nhưng ông này không phản hồi.