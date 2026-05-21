Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và câu nói "chạm đúng nỗi đau đớn" 21/05/2026 10:27

(PLO)- Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói câu hỏi về lãng phí đã "chạm đúng nỗi đau đớn"; theo bị cáo thì thời bà đương nhiệm, "chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn" rằng có quy định tính lãng phí như vậy.

Ngày 21-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Theo cáo buộc, các bị cáo có hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện 2 dự án dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát 70 tỉ đồng, lãng phí tài sản nhà nước 733 tỉ đồng.

Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Về xác định lãng phí, từ năm 2014-2017, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC đã tạm ứng kinh phí cho Ban Y tế trọng điểm để thực hiện 2 dự án. Để có khoản tiền này, SCIC đã phải tất toán trước hạn một số khoản tiền gửi. Do đó, xác định hậu quả lãng phí là số tiền lãi thiệt hại (145 tỉ đồng), tính trên cơ sở lãi suất thấp nhất của các khoản tiền gửi.

Ngoài ra, giá trị vốn đầu tư đã tạm ứng, thanh toán cho 2 dự án trong thời gian dừng thi công là 5.000 tỉ đồng. CQĐT xác định hậu quả lãng phí là tiền lãi đối với khoản 5.000 tỉ đồng này, bằng 588 tỉ đồng.

Trách nhiệm chính đối với hậu quả lãng phí thuộc về bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm), bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu phó giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và một số bị cáo khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, khi được hỏi về khoản lãng phí này, cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói câu hỏi "chạm đúng nỗi đau đớn". Bà Tiến chấp nhận khoản thất thoát 70 tỉ đồng từ sai phạm thuê tư vấn thiết kế, song với 733 tỉ đồng lãng phí theo cách tính trên thì "thời điểm đó không hề có văn bản nào quy định".

Cựu bộ trưởng nói nếu nhớ không nhầm, thiệt hại này được tính dựa trên thông tư ban hành cuối năm 2025, có nghĩa cách đây mới nửa năm. Còn thời điểm bà đương nhiệm, "chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn" rằng có quy định tính lãng phí như vậy.

Về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cũng khai trong thời gian quản lý dòng vốn này không được cơ quan nào cảnh báo "tiền nếu không sử dụng hết thì bị tính lãi".

Ông Thắng cho rằng khoản 5.000 tỉ đồng này đã được sử dụng, công trình đã được xây dựng, nguyên vật liệu đổ vào, đó chính là tài sản. Nếu tính mức độ trượt giá hiện nay thì 5.000 tỉ đồng đó không thể chi trả nổi để xây dựng công trình. Dự án làm lợi cho nhà nước, không gây thiệt hại.

Đại diện Bộ Y tế, đại diện Bộ Tài chính được triệu tập đến phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự.

Đại diện Bộ Y tế bày tỏ đau xót khi 2 bệnh viện chậm tiến độ, dẫn đến thất thoát, lãng phí rất lớn. Hiện nay, Bộ đang tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ để sớm đưa 2 bệnh viện vào hoạt động.

Về thiệt hại, đại diện Bộ Y tế đề nghị các bị cáo khắc phục hơn 70 tỉ đồng từ sai phạm về thuê tư vấn nước ngoài và hơn 588 tỉ đồng mà vốn nhà nước đã thanh toán thi công. Phần còn lại chưa tiêu đến, đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật.

Đại diện Bộ Tài chính cũng đề nghị giải quyết thiệt hại theo quy định pháp luật và cho biết được ủy quyền đến dự và nắm bắt thông tin, mọi quyết định khác phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Chủ tọa đề nghị đại diện Bộ Tài chính sớm xin ý kiến cấp trên về nội dung đã đề cập, để phục vụ việc xét xử trong thời gian tiếp theo.