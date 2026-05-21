Viện kiểm sát đề nghị phạt cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù 21/05/2026 10:50

(PLO)- Đại diện VKS đề nghị xử phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 21-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

VKS cũng đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) mức án 12-13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) mức án 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 23-25 năm tù.

Theo đại diện VKS, 2 dự án bệnh viện là dự án trọng điểm, thời gian thực hiện 2014-2017 là áp lực cho các bị cáo. Một số bị cáo được đào tạo chuyên ngành y tế, hiểu biết về xây dựng hạn chế. Bên cạnh đó, VKS cũng cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác khi quyết định mức hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, vi phạm pháp luật trong việc thuê tư vấn nước ngoài dẫn đến thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 70 tỉ đồng. Vi phạm trong việc xây dựng, lựa chọn, ký kết các hợp đồng xây dựng, lựa chọn hình thức hợp đồng hỗn hợp nhưng không thuộc loại hợp đồng nào theo quy định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh nhưng không quy định nguyên tắc, thời gian tính điều chỉnh, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng… dẫn đến dự án bị kéo dài gây lãng phí hơn 730 tỉ đồng.