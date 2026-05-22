Lời sau cùng của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 22/05/2026 10:58

(PLO)- Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn sự điều hành công minh, đầy trí tuệ của HĐXX...

Ngày 22-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

HĐXX đã kết thúc phần tranh luận chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, HĐXX đã nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn sự điều hành công minh, đầy trí tuệ của HĐXX.

“Tôi xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và Nhân dân. Xin cảm ơn CQĐT, VKS và tòa án đã giúp chúng tôi nhận thức được hành vi tội phạm của mình.

Theo bà Tiến, bản án nghiêm khắc là bài học đối với bị cáo trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng trong cả nước, nguồn vốn Nhà nước cần được sử dụng hiệu quả.

Đến nay, Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đã được khánh thành, đi vào sử dụng, đây là niềm hạnh phúc, an ủi, khi đạt được ước mơ cháy bỏng của mình về bệnh viện hiện đại cho tất cả Nhân dân cùng sử dụng.

Các bị cáo hôm nay là những người tham gia những bước đầu tiên để xây dựng lên Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xin HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích, đóng góp cho ngành y tế, để các bị cáo có thể sớm trở về làm công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỉ đồng.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; buộc phải nộp 108 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm) xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân, gia đình, vợ con. Bị cáo rất ăn năn, hối hận.

Quá trình điều tra, bị cáo hết sức thành khẩn khai báo, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội. “Tôi gần 70 tuổi, sức khỏe suy giảm nhiều, kính mong HĐXX cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Thắng nói.

Các bị cáo khác đều trình bày hoàn cảnh và xin HĐXX xem xét để họ được hưởng khoan hồng, sớm trở về với gia đình.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 15 giờ ngày 27-5.