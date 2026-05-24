Doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trả hơn 900 tỉ đồng 24/05/2026 11:51

(PLO)- Một doanh nghiệp khởi kiện UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trả hơn 900 tỉ đồng liên quan dự án đường giao thông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng sáu năm nay.

TAND tỉnh Đắk cho biết tòa vừa tạm đình chỉ vụ án dân sự giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên- Gia Lai (Công ty BT Phú Yên- Gia Lai), bị đơn là UBND tỉnh Đắk Lắk.

Doanh nghiệp khởi kiện vì tỉnh thất hứa

Trước đó, Công ty BT Phú Yên- Gia Lai khởi kiện UBND tỉnh Phú Yên, nay là UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu thanh toán giá trị hợp đồng, các khoản lãi phát sinh, tiền phạt vi phạm hợp đồng liên quan dự án đường tỉnh 647.

Một đoạn của dự án đường tỉnh 647. Ảnh: M.N

Dự án trên được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng- chuyển giao). Năm 2020, dự án được nghiệm thu, đưa vào sử dụng nhưng đến nay nhà đầu tư vẫn chưa được thanh toán các chi phí liên quan.

Theo đơn khởi kiện, Công ty BT Phú Yên- Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk thanh toán tổng cộng hơn 900 tỉ đồng.

Trong đó, hơn 248 tỉ đồng giá trị dự án; hơn 300 tỉ đồng các khoản lãi quá hạn, lãi chậm trả; hơn 374 tỉ đồng phạt vi phạm hợp đồng.

Theo hồ sơ, ngày 19-6-2015, UBND tỉnh Phú Yên, ký hợp đồng BT với nhà đầu tư, triển khai dự án đường tỉnh 647. UBND tỉnh Phú Yên thống nhất sẽ thanh toán bằng tiền cho nhà đầu tư khi kết thúc dự án.

Năm 2018, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định điều chỉnh, phân kỳ dự án làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, xây dựng hơn 31 km của dự án đường tỉnh 647 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Cuối năm 2019, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành. Năm 2020, giai đoạn 1 của dự án được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. UBND tỉnh Phú Yên không tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Sau khi giai đoạn 1 của dự án kết thúc, UBND tỉnh Phú Yên thống nhất sẽ trả toàn bộ chi phí cho nhà đầu tư trước ngày 31-12-2020.

Nhà đầu tư sau đó có nhiều buổi làm việc, gửi văn bản đề nghị thanh toán nhưng UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa chi trả kinh phí cho nhà đầu tư liên quan dự án đường tỉnh 647.

Tháng 6-2024, Công ty BT Phú Yên- Gia Lai khởi kiện UBND tỉnh Phú Yên, nay là UBND tỉnh Đắk Lắk, ra tòa.

Tòa đình chỉ vụ án

Sau gần hai năm doanh nghiệp nộp đơn khởi kiện, hôm 20-5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ án trên. Trước khi diễn ra phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của bị đơn là Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, có đơn đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) tạm đình chỉ vụ án để các đương sự hòa giải.

Dự án đường tỉnh 647 giai đoạn 1 đã đưa vào sử dụng sáu năm qua. Ảnh: M.N

Tại phiên tòa, HĐXX công bố công khai đơn đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk để các bên có ý kiến.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7-4 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức xây dựng- chuyển giao đã có hiệu lực. Vì vậy, cần đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán giá trị quyết toán công trình dự án đường tỉnh 647 làm cơ sở cho hai bên thương lượng, hòa giải…

Ông Phạm Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, cho rằng dự án đường tỉnh 647 nằm trong danh mục các dự án tồn đọng, vướng mắc mà Nghị quyết số 16 của Chính phủ nêu tên.

Theo ông Tiến, Nghị quyết 16 của Chính phủ mới ban hành, quy định một số chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk, các bên liên quan cần thêm thời gian để thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc.

Trong khi đó, ông Đào Hải Linh, Giám đốc Công ty BT Phú Yên- Gia Lai, cùng các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn cho rằng, dự án đường tỉnh 647 giai đoạn 1 đã hoàn thành, được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2020. Vì vậy, dự án này không bị ràng buộc bởi các quy định của Nghị quyết số 16.

“Nghị quyết số 16 áp dụng đối với các dự án còn dở dang, chưa triển khai xong. Riêng dự án đường tỉnh 647 đã hoàn thành, đưa vào sử sụng sáu năm qua. Thời gian qua, nhà đầu tư đã nhiều lần làm việc, thương lượng với chủ đầu tư nhưng không có kết quả. Vì vậy, chúng tôi không đồng ý với lý do tạm đình chỉ vụ án mà bị đơn nêu”- ông Linh nói.

Theo ông Linh, để hoàn thành dự án, các nhà đầu tư phải rất nỗ lực vượt qua các khó khăn về địa hình, thời tiết để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án theo hợp đồng đã ký với UBND tỉnh Phú Yên cũ.

Tuy nhiên, đến nay các nhà đầu tư vẫn chưa được thanh toán số tiền còn lại liên quan dự án. Việc UBND tỉnh Phú Yên cũ, nay là UBND tỉnh Đắk Lắk kéo dài thời gian thanh toán khiến nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn về tài chính.

Đồng thời, dự án đã có hai kết luận kiểm toán vào các năm 2019 và 2020, xác nhận giá trị công trình, phần lãi suất quá hạn được nhận của doanh nghiệp thực hiện dự án. Đến nay, chưa có bất kỳ một văn bản của cơ quan nhà nước nào cho thấy kết quả kiểm toán chưa chính xác nên không cần phải thực hiện kiểm toán lại.

Các đại diện khác của nguyên đơn cũng cho rằng việc tạm đình chỉ vụ án là không hợp lý, các quy định tại Nghị quyết 16 của Chính phủ không phù hợp khi áp dụng đối với dự án đường tỉnh 647.

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk nhận định quá trình thực hiện dự án, quyết toán có vướng mắc một số quy định của pháp luật. Ngoài ra, dự án có tên trong Nghị quyết 16 của Chính phủ. Nghị quyết này mới ban hành, cần thêm thời gian để UBND tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc. Vì vậy, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu tạm đình chỉ vụ án theo yêu cầu của bị đơn.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự giữa nguyên đơn là Công ty BT Phú Yên- Gia Lai, bị đơn là UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo HĐXX, yêu cầu tạm đình chỉ vụ án của bị đơn không trái pháp luật nên cần được chấp nhận. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn và có quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của tòa án.

Trao đổi với PV, ông Đào Hải Linh, Giám đốc Công ty BT- Phú Yên, nói công ty đã có đơn kiến nghị về quyết định tạm đình chỉ vụ án của TAND tỉnh Đắk Lắk tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Linh, việc tạm đình chỉ vụ án theo yêu cầu của bị đơn sẽ tiếp tục kéo dài thiệt hại cho nhà đầu tư. Trong khi đó, các chi phí liên quan dự án đã được kiểm toán Nhà nước kiểm tra, xác nhận, đủ điều kiện để cơ quan nhà nước thanh toán ngay cho nhà đầu tư, không cần phải rà soát lại.