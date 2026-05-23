VKSND Tối cao thông báo rút kinh nghiệm về việc tịch thu ô tô trong vụ án hối lộ 23/05/2026 13:17

(PLO)- Thông báo rút kinh nghiệm của VKSND Tối cao nêu rõ chiếc ô tô dùng để di chuyển đi gặp người nhận hối lộ không phải là phương tiện phạm tội.

VKSND Tối cao vừa ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 128/TB-VKSTC ngày 20-5-2026 về vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai.

Theo nội dung thông báo, Trần Minh Hùng là Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai. Trong quá trình công tác, Hùng đã nhờ Trần Quốc Trung thực hiện giám định nhằm hợp thức hồ sơ, che giấu sai phạm tài chính xảy ra tại trường.

Để thực hiện việc này, Hùng đã đưa tiền cho Trung. Trong quá trình đi gặp Trung để đưa hối lộ, Hùng sử dụng xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 60A-014.86 làm phương tiện di chuyển.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định chiếc xe ô tô nêu trên là phương tiện phạm tội nên quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Tuy nhiên, theo VKSND Tối cao, trong vụ án, Trần Minh Hùng sử dụng xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 60A-014.86 di chuyển đến điểm hẹn gặp Trần Quốc Trung để đưa hối lộ, nhưng đây không phải là phương tiện phạm tội gắn liền với hành vi đưa hối lộ và không có mối quan hệ nhân quả giữa phương tiện mà Hùng sử dụng với hành vi phạm tội.

Do đó, không có căn cứ xác định chiếc xe ô tô này là phương tiện phạm tội theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Thông báo nêu rõ, việc Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với chiếc xe nêu trên là không đúng quy định pháp luật.

Theo VKSND Tối cao, đây là vụ án cần rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự và áp dụng biện pháp tư pháp.