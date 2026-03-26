Thanh niên giả gái dụ dỗ nạn nhân rồi tống tiền 26/03/2026 13:00

(PLO)- Thanh niên ở TP.HCM mua dụng cụ để đóng giả gái, dụ dỗ nạn nhân chat sex, ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền.

Sáng ngày 26-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT bắt giữ Phan Ngọc Gia Huy (21 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, TPHCM) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Huy giả gái dụ dỗ nạn nhân chat sex, ghi lại hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện một phụ nữ thông qua mạng xã hội có hành vi khoe cơ thể và dụ dỗ nhiều nam giới chat sex.

Tiếp đó, người này rủ nạn nhân có hành vi thủ dâm rồi quay lại màn hình và đe dọa, buộc nạn nhân chuyển tiền, nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm cho bạn bè của nạn nhân và phát tán lên mạng.

Trong đó, một thanh niên ngụ tại TP Đà Nẵng bị đe dọa và buộc phải chuyển cho kẻ xấu 12 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm Huy ngụ tại TP.HCM nên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ khi đối tượng đang thực hiện hành vi giả gái để gọi video dụ dỗ một thanh niên chat sex.

Ban đầu, Huy khai nhận đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm để chiếm đoạt tiền. Để lừa đảo, Huy mua đạo cụ cải trang thành phụ nữ thực hiện hành vi.

Công an xác định Huy đã tống tiền các nạn nhân tại nhiều địa phương với số tiền lên đến hàng tỉ đồng, trong đó nạn nhân nhiều nhất 50 triệu đồng.