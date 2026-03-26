2 thiếu nữ cùng nhóm học sinh mang hung khí đánh nhau vì mâu thuẫn 26/03/2026 12:11

(PLO)- Công an đang xử lý hai nhóm học sinh ở Đắk Lắk mang hung khí đi đánh nhau vì mâu thuẫn trên tiktok.

Ngày 26-3, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nhóm học sinh mang hung khí đi đánh nhau vì mâu thuẫn trên tiktok.

Nhóm học sinh liên quan vụ việc. Ảnh: S.Đ

Trước đó, đêm 23-3, Công an phường Ea Kao nhận tin báo của người dân về việc có hai nhóm thiếu niên mang theo gạch, đá, gậy tụ tập tại hẻm 25 đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao) đánh nhau.

Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Qua điều tra, công an làm rõ có 15 thiếu niên của hai nhóm liên quan vụ việc. Trong đó có 13 nam và 2 nữ.

Theo công an, tất cả các thiếu niên liên quan đang là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với công an, bước đầu các học sinh khai nhận do mâu thuẫn trên tiktok nên đã hẹn gặp để đánh nhau.

Trong vụ việc trên không có học sinh nào bị thương. Tuy nhiên, Công an phường Ea Kao khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường những biện pháp để giáo dục, quản lý con cái phù hợp hơn.