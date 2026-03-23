Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ngất xỉu ở Thanh Hóa: Công an vào cuộc 23/03/2026 12:59

(PLO)- Một nữ sinh tại xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện điều trị. Công an xã đang xác minh các đối tượng liên quan trong vụ việc này.

Trưa 23-3, Công an xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã vào cuộc xác minh vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng dẫn đến bất tỉnh xảy ra trên địa bàn vào ngày 18-3.

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp giữa đường. Hình ảnh từ clip cho thấy ba cô gái liên tục dùng chân, mũ bảo hiểm tấn công một nữ sinh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi đoạn clip đăng tải, dư luận bày tỏ sự bất bình, bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Châu (xã Hoằng Châu, Thanh Hóa) xác nhận nữ sinh bị đánh là em LTAT, học sinh lớp 7 của nhà trường.

Theo ông Hòa, xác minh ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra chiều 18-3. Ngày 19-3, em T vẫn đến lớp học bình thường. Đến khi clip xuất hiện trên mạng, nhà trường mới nắm được thông tin.

Nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên và làm việc với gia đình để nắm bắt thêm sự việc.

"Hiện vụ việc đang được Công an xã Hoằng Hóa điều tra, làm rõ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Hòa nói.