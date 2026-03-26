Công an TP.HCM truy nã bị can Lê Quang Tuấn 26/03/2026 12:02

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Lê Quang Tuấn, người bị xác định giữ vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH TM DV Địa ốc Hoàng Thổ.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lê Quang Tuấn (38 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Lê Quang Tuấn đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa; trước khi bỏ trốn tạm trú tại căn hộ A12.12A, chung cư Hausneo, phường Long Trường, TP.HCM. Tuấn làm nghề kinh doanh bất động sản.

Công an TP.HCM truy nã Lê Quang Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định Tuấn giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM DV Địa ốc Hoàng Thổ, có trụ sở tại số 6 đường D5, khu dân cư Nam Long, phường Phước Long, TP.HCM.

Tuấn được xác định giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Hoàng Thổ từ việc tìm nguồn cung đất nền và sau đó chỉ đạo bị can Nguyễn Hữu Huy sử dụng thông tin pháp lý của các nền đất ký hợp đồng bán cho khách hàng để thu tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhóm này sau đó không thực hiện công chứng sang tên mà tiếp tục sử dụng thế chấp vào ngân hàng để vay tiền nhằm chiếm đoạt của hai bị hại số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngày 19-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Quang Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 26-5-2025, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Tuy nhiên, qua xác minh tại nơi cư trú, cơ quan công an xác định Tuấn đã rời khỏi căn hộ thuê tại chung cư Hausneo từ cuối tháng 4-2025 và hiện không rõ đang ở đâu. Tại địa phương nơi đăng ký thường trú ở tỉnh Thanh Hóa, Tuấn cũng không sinh sống thực tế.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TM DV Địa ốc Hoàng Thổ.

Cơ quan công an đề nghị bất kỳ người nào khi phát hiện hoặc bắt giữ người đang bị truy nã có thể đưa đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi tiếp nhận đối tượng cần báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Tấn Lộc (Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM), địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, điện thoại 0911292510.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng kêu gọi Lê Quang Tuấn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.