CSGT mời làm việc, xử phạt tài xế xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn 25/03/2026 18:20

(PLO)- Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT TP.HCM đã mời tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn đến làm việc, lập biên bản xử phạt theo quy định.

Ngày 25-3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã làm việc với tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên đường Tân Sơn sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Trước đó, ngày 24-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe khách mang biển số 61B-018.XX lưu thông ngược chiều trên tuyến đường Tân Sơn, khiến nhiều người bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là anh N V S (42 tuổi). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận đã điều khiển xe khách đi ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm.

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt tài xế. Ảnh: CA

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm d khoản 9 Điều 6, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo lực lượng CSGT, hành vi đi ngược chiều, đặc biệt đối với xe khách chở nhiều người, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Khi phương tiện di chuyển sai làn đường, sai hướng trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao, nguy cơ xảy ra va chạm trực diện rất lớn, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Chiếc xe khách lưu thông ngược chiều trên đường Tân Sơn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh cắt từ clip

Thời gian qua, lực lượng CSGT TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe khách như đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện từ phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội hoặc camera hành trình. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục xác minh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, không có ngoại lệ.

CSGT cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo giao thông, đi đúng phần đường, làn đường. Việc chủ quan, vì tiện lợi trước mắt mà vi phạm quy định giao thông không chỉ khiến người vi phạm bị xử phạt nặng mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người khác.