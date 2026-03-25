Bắt tạm giam 2 người đi xe bán tải chửi bới, hành hung người đi xe máy ở Bình Tân 25/03/2026 17:35

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 người đi xe bán tải vì hành vi chửi bới, hành hung người đi xe máy tại phường Bình Tân gây bức xúc dư luận.

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khánh (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 19-3, anh Phạm Minh Truyền (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh theo hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, anh Truyền dừng xe sát lề phải để mua vé số.

Khánh và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khoảng một phút sau, Trần Văn Khánh điều khiển ô tô biển số 30M-033.03 chở Nguyễn Minh Tuấn chạy từ phía sau đến. Khánh liên tục bấm còi 3 đến 4 lần rồi lái xe vượt lên trước, dừng lại.

Lúc này, Tuấn bước xuống xe, tiến đến chỗ anh Truyền đang đứng mua vé số, chửi bới thô tục và đe dọa. Khánh cũng xuống xe, chỉ tay vào mặt anh Truyền, dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi bới.

Chưa dừng lại, Khánh dùng cùi chỏ tay phải đánh trúng vùng mặt, mũi của anh Truyền. Sự việc khiến nhiều người đi đường chú ý, giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh qua địa phận phường Bình Tân bị ùn ứ.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn và Khánh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Sau đó, Khánh và Tuấn lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay khi phát hiện clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, triệu tập Khánh, Tuấn cùng những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt lệnh bắt tạm giam 2 người này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam 2 người trên thể hiện sự kiên quyết xử lý các hành vi coi thường pháp luật, đặc biệt là những vụ việc xảy ra trên đường phố, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tôn trọng người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, cần giải quyết bằng đối thoại hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.