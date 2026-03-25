Bắt tạm giam người đàn ông trộm con chó nặng 38 kg bán cho quán nhậu 25/03/2026 16:26

(PLO)- Công an TP.HCM bắt tạm giam người đàn ông trộm con chó thuộc giống Bandog lai, nặng khoảng 38 kg, sau đó mang bán cho quán nhậu để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Bình (46 tuổi, thường trú xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an khởi tố, bắt giam Bình để điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10-3, chồng bà LTNS, mở cửa nhà tại phường Bình Tân, TP.HCM cho chó ra ngoài đi vệ sinh.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bà S phát hiện mất một con chó giống Bandog nên kiểm tra camera an ninh. Qua đó, bà phát hiện khoảng 8 giờ 33 phút cùng ngày có một người đàn ông điều khiển xe máy dừng trước nhà, gọi con chó lại rồi bắt lên xe và chạy ra hướng hẻm trên đường Hồ Văn Long tẩu thoát.

Con chó bị trộm thuộc giống Bandog lai, có trọng lượng khoảng 38 kg. Ảnh: CA

Theo trình báo, con chó bị mất tên “Hai Đuôi”, giống cái, thuộc giống Bandog lai, lông màu vàng vện, nặng khoảng 38 kg.

Ngày 11-3, bà S đến Công an phường Bình Tân trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định Bình là đối tượng bắt trộm chó nên bắt giữ.

Làm việc với công an, Bình khai sau khi trộm con chó đã mang đến một quán nhậu tại xã Tân Vĩnh Lộc bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài vụ việc trên, Bình còn khai đầu năm 2026 đã thực hiện một vụ trộm chó khác trên đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM). Đến ngày 16-1, Bình tiếp tục trộm một con chó trước nhà số 34/15 Liên khu 4-5 (phường Bình Tân, TP.HCM).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan.