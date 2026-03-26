1 người đàn ông tử vong bất thường bên đường 26/03/2026 10:40

(PLO)- Một người đàn ông khoảng 55 tuổi bất ngờ gục xuống vỉa hè đường Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, TP.HCM và tử vong.

Đến hơn 10 giờ ngày 26-3, Công an phường Tây Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường trên đường Dương Đức Hiền để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 55 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 51K2-7956 lưu thông trên đường Dương Đức Hiền với biểu hiện mệt mỏi.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: H. TÂM

Người này dừng lại hỏi người dân về địa chỉ trụ sở công an phường gần nhất. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người đàn ông bất ngờ gục xuống vỉa hè và tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực quanh thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.