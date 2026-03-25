Đà Nẵng: Xảy ra án mạng vì mâu thuẫn tại quán nhậu 25/03/2026 12:36

(PLO)- Hai người xảy ra mâu thuẫn tại quán nhậu, một người đàn ông dùng dao đâm vào ngực đối phương dẫn đến tử vong. Nghi phạm bị công an bắt giữ ngay trong đêm.

Ngày 25-3, lãnh đạo phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm đâm người tử vong trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: TK

Thông tin ban đầu, tối 24-3, vụ xô xát dẫn đến án mạng xảy ra trước một quán nhậu trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bàn Thạch.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường điều tra làm rõ. Qua đó, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Trung Kiên (56 tuổi, ngụ phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), nạn nhân là ông PTT (43 tuổi, ngụ phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo phường Bàn Thạch, hai người này cùng có mặt tại quán nhậu trên đường Trần Đại Nghĩa. Trong quá trình ngồi lại, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gây gổ, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Kiên dùng dao đâm vào ngực khiến ông T bị thương.

Nhiều người có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó khoảng một tiếng.

Nghi phạm Kiên sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ ngay trong đêm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.