Rượt đuổi, đập phá ô tô vì hiểu lầm khi mua bán sầu riêng 25/03/2026 11:35

(PLO)- Hiểu lầm khi mua bán sầu riêng, nhóm người dùng ô tô rượt đuổi, đập phá xe, hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự tại Đồng Tháp.

Ngày 25-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc một nhóm người dùng ô tô rượt đuổi, đập phá tài sản và hành hung người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 20-3, Công an xã Ngũ Hiệp tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Tấn Hiền (51 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một nhóm người hành hung, đập phá xe ô tô khi đi mua sầu riêng.

Theo trình bày, khoảng 20 giờ tối 19-3, anh Hiền cùng 4 người khác đến một vựa sầu riêng tại ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, để mua hàng. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20-3, trong lúc trao đổi, thương lượng mua bán giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm của anh Hiền bị nhóm người tại vựa sầu riêng đánh, sau đó anh Hiền cùng những người đi cùng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Nhóm người rượt đuổi, đập phá ô tô vì hiểu lầm mua bán sầu riêng.

Cho rằng nhóm anh Hiền mua sầu riêng nhưng không trả tiền, những người tại vựa đã dùng ô tô đuổi theo. Khi đến khu vực ngã tư Hưng Long (ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp), nhóm này bắt kịp và dùng ghế đập phá kính xe, đồng thời hành hung 4 người trong xe.

Sau khi được người dân can ngăn, hai bên dừng lại nói chuyện và xác định nguyên nhân xuất phát từ hiểu lầm. Nhóm tại vựa sầu riêng sau đó đã đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến rượt đuổi và hành hung được camera hành trình trên xe ô tô của hai bên ghi lại, sau đó bị đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Ngũ Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 xác minh, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.