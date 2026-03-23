Công an TP.HCM khởi tố 2 người rượt đuổi, kẹp cổ tài xế ô tô giữa đường 23/03/2026 18:39

(PLO)- Từ va chạm giao thông nhỏ trên đường, hai người đàn ông đã rượt đuổi, hành hung, kẹp cổ tài xế ô tô 7 chỗ, gây náo loạn khu vực và bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 23-3, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với NKL (36 tuổi) và HPH (53 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM khởi tố 2 người rượt đuổi, kẹp cổ tài xế ô tô giữa đường.

Hai người này liên quan vụ rượt đuổi, hành hung tài xế ô tô 7 chỗ xảy ra trên đường Phan Xích Long, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7-3, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra trước số nhà 205 Phan Xích Long.

Hình ảnh ghi cảnh 2 người đàn ông rượt đuổi, kẹp cổ tài xế sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ va chạm giao thông giữa xe máy do K điều khiển (chở theo H) và ô tô 7 chỗ do ông HTV (32 tuổi) cầm lái. Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể, các bên vẫn xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, ông V trượt ngã xuống đường, sau đó bị L lao vào đánh, còn H dùng tay kẹp cổ, khống chế. Vụ việc xảy ra giữa tuyến đường đông phương tiện qua lại, thu hút nhiều người dân tụ tập theo dõi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác đã kịp thời can ngăn, ổn định tình hình, giải tán đám đông và phối hợp Công an phường Cầu Kiệu đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-3, cơ quan công an đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L và H để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Chỉ từ va chạm nhỏ, các cá nhân đã có hành vi bạo lực, gây mất an ninh trật tự và có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xảy ra va chạm, người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, ưu tiên giải quyết bằng thương lượng hoặc báo cơ quan chức năng hỗ trợ, tránh các hành vi rượt đuổi, hành hung gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.