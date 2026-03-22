Lập hồ sơ xử lý 5 người dán tờ rơi quảng cáo ‘tín dụng đen' 22/03/2026 14:50

(PLO)- Công an phường Tân Khánh đã phát hiện, xử lý 5 người phát tán tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép, tiềm ẩn hoạt động “tín dụng đen”, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong dư luận.

Ngày 22-3, Công an phường Tân Khánh, TP.HCM cho biết đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý 5 người có hành vi phát tán, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tài chính sai quy định trên địa bàn.

Công an phường Tân Khánh, TP.HCM lập hồ sơ, xử lý 5 người có hành vi dán quảng cáo, tiếp tay "tín dụng đen". Ảnh: CA

Nhóm người gồm: Hồ Thanh T (29 tuổi; ngụ Kiên Giang); Nguyễn Tiến M (15 tuổi; ngụ TP Hà Nội); Nguyễn Văn A (23 tuổi); Đỗ Mạnh K (24 tuổi) và Phạm Duy M (30 tuổi; cùng ngụ TP Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, nhóm thanh niên đã dán, phát tán nhiều tờ rơi quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tài chính không đúng quy định, có dấu hiệu liên quan “tín dụng đen”, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên buộc tự bóc gỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: CA

Công an phường đã lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu nhóm thanh niên tự bóc gỡ toàn bộ tờ rơi đã dán trên trụ điện, tường nhà, trả lại hiện trạng ban đầu.

Lực lượng chức năng cũng khẳng định quan điểm xử lý kiên quyết, không để tình trạng “rác quảng cáo” tái diễn, nhất là các nội dung liên quan đến cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”.

Công an phường Tân Khánh khuyến cáo người dân không tin, không làm theo các nội dung quảng cáo vay tiền từ tờ rơi nhằm tránh rơi vào bẫy “tín dụng đen”. Khi phát hiện các trường hợp dán, phát tờ rơi quảng cáo trái phép, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để xử lý.