Cháy lớn tại bãi nilon trong khu đất bỏ hoang, đe dọa nhiều nhà dân ở TP.HCM

Ngày 21-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế vụ cháy lớn trên đường 1, phường Linh Xuân.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi tập kết nilon trong khuôn viên một công ty đã bỏ hoang trên địa bàn phường Linh Xuân.
Phát hiện sự việc, bảo vệ khu vực hô hoán, cùng người dân sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nilon đã qua sử dụng, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng ra khu vực xung quanh.
Theo người dân, khu vực này tập kết lượng lớn nilon, rác thải dễ cháy, lại nằm sát tường nhà dân nên khi cháy đã tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, tỏa nhiệt lớn, đe dọa trực tiếp đến nhiều hộ dân lân cận. Một số căn nhà kế bên bị ám khói nghiêm trọng, tường xuất hiện vết nứt, mái tôn bị sức nóng làm cong vênh, toạc một phần.
Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (PC07) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các hướng tiếp cận, phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang khu dân cư.
Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức di dời tài sản, hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực khống chế.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ