Nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy mũi sau mâu thuẫn đá bóng 20/03/2026 16:56

(PLO)- Một nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị nhóm học sinh lớp 10 đánh hội đồng tại khu vực giữ xe gần trường, phải nhập viện với chấn thương gãy xương mũi.

Ngày 20-3, UBND xã Phước Hòa, TP.HCM cho biết Công an xã Phước Hòa đang xác minh vụ một nam sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại khu vực giữ xe gần Trường THPT Phước Hòa, sau mâu thuẫn giữa các học sinh.

Nhóm học sinh đánh hội đồng nam sinh lớp 11. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân là em BNHA, học sinh lớp 11 của trường. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi đá bóng giữa các học sinh. Trong lúc chơi, hai bên xảy ra va chạm, té ngã rồi dẫn đến cãi vã. Sau đó, em HA bị một số học sinh hăm dọa.

Đến trưa 18-3, khi tan học, em HA di chuyển ra khu vực giữ xe bên ngoài trường thì bị nhóm khoảng 5 học sinh lớp 10 lao vào đánh hội đồng.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nam sinh BNHA, học sinh lớp 11, Trường THPT Phước Hòa, TP.HCM phải nhập viện theo dõi sức khoẻ. Ảnh: XUÂN MINH

Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết công an xã đã làm việc với các bên liên quan, đồng thời chờ kết quả giám định thương tật để có căn cứ xử lý theo quy định.

Về phía nhà trường, bà Phan Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Hòa, cho biết sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường, tại bãi giữ xe tư nhân gần trường.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với các học sinh và phụ huynh liên quan, đồng thời trích xuất camera khu vực xung quanh để làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo gia đình, đến nay em HA vẫn đang được điều trị tích cực. Các bác sĩ xác định em bị gãy xương mũi, đã được phẫu thuật để thông đường thở và tiếp tục theo dõi các chấn thương vùng hộp sọ.

Liên quan vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mâu thuẫn và đẩy mạnh giáo dục nhằm hạn chế bạo lực học đường