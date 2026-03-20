Phát hiện điểm độ, chế xe điện cho học sinh để chạy nhanh hơn thiết kế 20/03/2026 16:26

(PLO)- Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện một thanh niên độ, chế nhiều xe máy, xe đạp điện cho học sinh nhằm tăng tốc độ vượt thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 20-3, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM cho biết đơn vị đang lập hồ sơ, xử lý một trường hợp có hành vi độ, chế xe điện trái phép trên địa bàn.

Nhiều xe máy điện bị được phát hiện khi đang hoạt động độ, chế. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện đã bị can thiệp kỹ thuật để tăng công suất, chạy quá tốc độ cho phép, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài khoản tiktok "Đẹc" đăng tải clip điều khiển xe độ. Ảnh: MXH

Tiến hành rà soát, ngày 19-3, Công an xã Phú Giáo kiểm tra một căn nhà tại ấp Rạch Chàm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện PNTV (tên thường gọi Đẹc, 19 tuổi) đang thực hiện việc độ, chế nhiều xe điện.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều phụ tùng, linh kiện không rõ nguồn gốc được sử dụng để thay đổi kết cấu, nâng công suất xe.

Nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động độ chế bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, V khai nhận đã nhận độ, chế xe điện cho một số học sinh trong xã nhằm phục vụ việc chạy nhanh, thậm chí đua xe trái phép.

Công an tạm giữ nhiều phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Ảnh: CA

Hiện Công an xã Phú Giáo đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời mời nam thanh niên về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.