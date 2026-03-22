CSGT TP.HCM siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm tại phà Bình Quới 22/03/2026 13:56

(PLO)- Sau phản ánh việc lái thuyền và hành khách không mặc áo phao, lực lượng CSGT đường thủy TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và siết chặt các quy định an toàn tại phà Bình Quới.

VIDEO: CSGT TP.HCM siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm tại phà Bình Quới.

Ngày 22-3, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM kiểm tra, làm việc với đại diện bến phà Bình Quới (phường Bình Quới) sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về tình trạng lái thuyền và nhiều hành khách không mặc áo phao khi qua phà.

Lực lượng CSGT đường thủy làm việc với đại diện chủ bến phà Bình Quới, yêu cầu chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh cho hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Trưa cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng TTT (48 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy.

Tổ công tác lập biên bản thuyền trưởng do không hướng dẫn hành khách sử dụng các thiết bị phao cứu sinh khi qua phà, hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo quy định, với lỗi này, thuyền trưởng bị phạt 750.000 đồng và cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi vận hành phương tiện.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1, Phòng PC08, kiểm tra hoạt động tại phà Bình Quới sau phản ánh, tập trung vào việc chấp hành quy định an toàn và trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh cho hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với đại diện bến phà Bình Quới, tổ công tác đã tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định về trang bị và sử dụng thiết bị cứu sinh; yêu cầu thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị hư hỏng, không đảm bảo chất lượng; bố trí nhân viên nhắc nhở, hướng dẫn hành khách mặc áo phao hoặc trang bị phao cứu sinh cầm tay trước khi phương tiện rời bến.

Theo đại diện bến phà, đơn vị đã lắp đặt nhiều camera theo dõi từ xa để kiểm soát hoạt động và nâng cao hiệu quả giám sát. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện bến phà cũng cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy trong quá trình khai thác.

Cũng trong buổi làm việc, lực lượng chức năng nhắc nhở nhân viên và người dân nâng cao ý thức an toàn khi qua sông; chủ động phản ánh nếu không được trang bị áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh.

Đại diện chủ bến phà cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy sau khi được CSGT nhắc nhở, hướng dẫn. Ảnh: PHẠM HẢI

CSGT đồng thời kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và việc chấp hành quy định không chở quá số người cho phép, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Ghi nhận cùng ngày, nhân viên bến phà đã chủ động phân luồng phương tiện, cấp phát áo phao, phao cầm tay cho hành khách. Các thiết bị cứu sinh trước đó bị phản ánh đã được thay mới, đảm bảo điều kiện an toàn.

Nhân viên bến phà Bình Quới chủ động cấp phát phao cứu sinh cầm tay cho hành khách trước khi phương tiện rời bến. Ảnh: PHẠM HẢI

Phà Bình Quới được hoạt động trở lại từ ngày 13-12-2025 sau hơn 1,5 năm tạm ngưng. Tuyến giao thông thủy này kết nối phường Bình Quới với TP Thủ Đức cũ, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Việc khôi phục hoạt động phà giúp giảm tải áp lực cho các tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, quốc lộ 13, những khu vực thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Đồng thời, người dân có thêm lựa chọn di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí nhiên liệu và hạn chế hao mòn phương tiện.

CSGT tuyên truyền, nhắc nhở hành khách trang bị phao cứu sinh có sẵn trên phà, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân khi di chuyển qua sông. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, tuyến phà còn góp phần tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế, xã hội giữa các khu vực lân cận. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, cơ quan chức năng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn vận hành, kiểm soát tải trọng và nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân là yếu tố then chốt.

Hoạt động phà Bình Quới góp phần giảm tải áp lực giao thông đường bộ, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển giữa TP Thủ Đức cũ và quận Bình Thạnh cũ. Ảnh: PHẠM HẢI

Các thiết bị cứu sinh tại phà Bình Quới được thay mới, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu an toàn khi vận chuyển hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI