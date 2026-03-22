CSGT TP.HCM siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm tại phà Bình Quới

Ngày 22-3, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM kiểm tra, làm việc với đại diện bến phà Bình Quới (phường Bình Quới) sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về tình trạng lái thuyền và nhiều hành khách không mặc áo phao khi qua phà.
Trưa cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng TTT (48 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy.
Theo quy định, với lỗi này, thuyền trưởng bị phạt 750.000 đồng và cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi vận hành phương tiện.
Đối với đại diện bến phà Bình Quới, tổ công tác đã tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định về trang bị và sử dụng thiết bị cứu sinh; yêu cầu thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị hư hỏng, không đảm bảo chất lượng; bố trí nhân viên nhắc nhở, hướng dẫn hành khách mặc áo phao hoặc trang bị phao cứu sinh cầm tay trước khi phương tiện rời bến.
Đại diện bến phà cũng cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy trong quá trình khai thác.
Cũng trong buổi làm việc, lực lượng chức năng nhắc nhở nhân viên và người dân nâng cao ý thức an toàn khi qua sông; chủ động phản ánh nếu không được trang bị áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh.
CSGT đồng thời kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và việc chấp hành quy định không chở quá số người cho phép, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.
Ghi nhận cùng ngày, nhân viên bến phà đã chủ động phân luồng phương tiện, cấp phát áo phao, phao cầm tay cho hành khách. Các thiết bị cứu sinh trước đó bị phản ánh đã được thay mới, đảm bảo điều kiện an toàn.
Phà Bình Quới được hoạt động trở lại từ ngày 13-12-2025 sau hơn 1,5 năm tạm ngưng. Tuyến giao thông thủy này kết nối phường Bình Quới với TP Thủ Đức cũ, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Việc khôi phục hoạt động phà giúp giảm tải áp lực cho các tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, quốc lộ 13, những khu vực thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Đồng thời, người dân có thêm lựa chọn di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí nhiên liệu và hạn chế hao mòn phương tiện.
Bên cạnh đó, tuyến phà còn góp phần tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế, xã hội giữa các khu vực lân cận. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, cơ quan chức năng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn vận hành, kiểm soát tải trọng và nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân là yếu tố then chốt.