Test ma túy lưu động, công an phường phát hiện 2 trường hợp dương tính 23/03/2026 10:47

(PLO)- Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy lưu động tại các khu nhà trọ, khu vực đông lao động tự do; qua đó phát hiện 2 trường hợp dương tính.

Ngày 23-3, Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết đơn vị vừa tổ chức triển khai đợt cao điểm kiểm tra, rà soát người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa tệ nạn ma túy.

Lực lượng công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát các đối tượng nghi vấn, siết chặt quản lý địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, tối 21-3, tổ công tác lực lượng công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp đến các khu vực tập trung đông lao động tự do, các khu nhà trọ tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để kiểm tra đột xuất.

Tại đây, tổ công tác đã tiến hành test nhanh ma túy đối với 7 trường hợp. Quá trình kiểm tra được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo khách quan. Kết quả phát hiện hai trường hợp dương tính với chất ma túy, đã được lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an phường Lái Thiêu triển khai test nhanh ma túy lưu động tại khu vực đông lao động tự do nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn từ sớm, từ xa. Ảnh: CA

Theo Công an phường Lái Thiêu, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, phấn đấu 100% đối tượng thuộc diện quản lý và các trường hợp nghi vấn được xét nghiệm sàng lọc.

Đồng thời, công an phường tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát biến động nhân khẩu, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy.

Lực lượng công an trực tiếp đến từng khu nhà trọ tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy cho chủ cơ sở và người thuê trọ. Ảnh: CA

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo sức răn đe, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng tới xây dựng địa bàn phường Lái Thiêu không ma túy.