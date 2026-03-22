Đánh nhau bằng hung khí tại bãi đá Miền Đông, 4 người bị tạm giữ

Ngày 22-3, Công an xã Thường Tân, TP.HCM, cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, ngày 19-3, công an tiếp nhận tin báo về việc hai nhóm người sử dụng dao, mã tấu rượt đuổi, đánh nhau tại xí nghiệp trên, gây mất an ninh trật tự.
Ngay sau đó, Công an xã Thường Tân đã triển khai lực lượng xác minh, truy xét, mời làm việc những người liên quan gồm: Lê Hiền (28 tuổi), Trần Văn Chung (32 tuổi), Đặng Văn Nam (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (26 tuổi) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi).
Qua điều tra ban đầu, Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND Khu vực 17 TP.HCM thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định.
Đến ngày 21-3, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an xã Thường Tân đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự bốn người gồm: Điệp Văn Khánh, Lê Hiền, Nguyễn Hoàng Sang và Đặng Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.