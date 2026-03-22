Đánh nhau bằng hung khí tại bãi đá Miền Đông, 4 người bị tạm giữ 22/03/2026 14:44

(PLO)- Hai nhóm người mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau tại một xí nghiệp sản xuất đá ở xã Thường Tân gây mất an ninh trật tự, nhiều người bị mời làm việc, 4 người bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Ngày 22-3, Công an xã Thường Tân, TP.HCM, cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông trên địa bàn.

Nhóm 5 người hỗn chiến tại bãi đá Miền Đông. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-3, công an tiếp nhận tin báo về việc hai nhóm người sử dụng dao, mã tấu rượt đuổi, đánh nhau tại xí nghiệp trên, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Công an xã Thường Tân đã triển khai lực lượng xác minh, truy xét, mời làm việc những người liên quan gồm: Lê Hiền (28 tuổi), Trần Văn Chung (32 tuổi), Đặng Văn Nam (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (26 tuổi) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi).

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND Khu vực 17 TP.HCM thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Đến ngày 21-3, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an xã Thường Tân đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự bốn người gồm: Điệp Văn Khánh, Lê Hiền, Nguyễn Hoàng Sang và Đặng Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Tang vật là búa và mã tấu được tịch thu, phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.