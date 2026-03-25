Lâm Đồng: Bắt giữ hai người giấu 2 kg ma túy ngụy trang trong gói trà hút chân không 25/03/2026 11:26

(PLO)- Sau thời gian đấu tranh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can vận chuyển 2 kg ma túy ngụy trang tinh vi trong các gói trà hút chân không.

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Minh Tú (37 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (21 tuổi, ngụ xã Tân Minh, Lâm Đồng).

Hai bị can bị tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai bị can vừa bị khởi tố, bắt giam.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tinh vi tại các địa bàn giáp ranh. Trong đó, Tú và Lâm là những mắt xích trọng yếu. Tú thường xuyên lái ô tô chở Lâm di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn để giao dịch "hàng trắng".

Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động, Công an Lâm Đồng quyết định cất vó. Khoảng 20 giờ 35 ngày 5-3, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận, các tổ công tác bất ngờ siết chặt vòng vây, khống chế Tú và Lâm khi đang đi trên ô tô biển số 60B-104.07.

Khám xét khẩn cấp chiếc ô tô, lực lượng chức năng thu giữ một túi nylon màu đen giấu kín. Bên trong chứa hai bịch ma túy tổng trọng lượng hơn 2 kg, ngụy trang như hai gói trà Ô Long cao cấp nhãn hiệu Quan Âm Vương (Guan Yin Wang).

Ma túy được ngụy trang trong gói trà ô long Quan Âm Vương.

Một trinh sát cho biết các đối tượng dùng máy ép hút chân không để thu nhỏ thể tích và "khóa" hoàn toàn mùi đặc trưng. Thủ đoạn này nhằm vô hiệu hóa độ nhạy của chó nghiệp vụ và đánh lừa lực lượng chức năng dưới vỏ bọc gói trà thông thường.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ sắc bén, bộ đôi này đã phải nhận tội. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Việc triệt phá đường dây này đã ngăn chặn kịp thời lượng lớn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, giáng đòn mạnh vào tội phạm ma túy vùng giáp ranh Đồng Nai – Lâm Đồng.