Tài sản công bỏ hoang 14 năm, Quản lý thị trường Lâm Đồng không báo cáo 24/03/2026 07:54

(PLO)- Bỏ hoang tài sản công suốt 14 năm nhưng khi có kết luận thanh tra và hai lần được yêu cầu báo cáo, Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng vẫn im lặng.

Ngày 23-3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phát công văn đôn đốc lần hai gửi Chi cục Quản lý thị trường. Sở yêu cầu đơn vị này nghiêm túc triển khai kết luận của Thanh tra tỉnh về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất.

Đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt nơi có khối tài sản công bỏ hoang nhiều năm lãng phí.

Sự chậm trễ thể hiện rõ qua việc ngày 12-2, Sở Công Thương đã văn bản yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan giai đoạn 2014-2018. Đơn vị này cũng phải tham mưu thủ tục thu hồi khu nhà đất số 239 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương Đà Lạt

Giám đốc Sở yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 15-3 để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, đến nay Sở Công Thương vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Chi cục.

Theo kết luận thanh tra, sự lãng phí tại khu đất số 239 Phan Đình Phùng diễn ra kéo dài. Từ năm 1995 đến 2012, Đội QLTT số 1 sử dụng cơ sở này làm trụ sở. Đến tháng 9-2014, Chi cục QLTT được UBND tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Nghịch lý là từ năm 2012 đến nay, khu đất vàng này bị bỏ hoang hoàn toàn. Hiện trạng công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, sàn gỗ mất khả năng chịu lực. Đáng nói, Chi cục QLTT không xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để duy tu, bảo dưỡng tài sản công hàng năm theo quy định.

Thay vì sửa chữa, đơn vị này lại xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với kinh phí 6,7 tỉ đồng để xây trụ sở 7 tầng. Tuy nhiên dự án không được phê duyệt. Đến tháng 7-2025, khi tổ chức lại bộ máy, Đội QLTT số 1 chuyển đi nơi khác, bỏ lại khu đất tiếp tục phơi sương.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, việc Chi cục QLTT không báo cáo để thu hồi trụ sở khi để trống quá 12 tháng là vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Công Thương thời kỳ 2014-2018 cũng thiếu sát sao khi không kịp thời kiểm tra, yêu cầu Chi cục QLTT có phương án sử dụng hiệu quả.

Trách nhiệm được xác định thuộc về Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thời kỳ 2014-2018 và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính tham mưu thủ tục thu hồi cơ sở nhà đất số 239 Phan Đình Phùng. Các cá nhân, tập thể liên quan phải khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo UBND tỉnh trong quý I-2026.

Với việc im lặng không báo cáo của Chi cục QLTT, dư luận đặt dấu hỏi về tính nghiêm minh trong thực thi kết luận thanh tra tại đơn vị này.