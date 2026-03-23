Vì sao không khởi tố vụ lật xe máy đào đè chết người ở Lâm Đồng? 23/03/2026 18:15

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo đến đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Lâm Đồng vụ lật xe máy đào gây chết người vào ngày 2-8-2025 tại xã Quảng Tân.

Theo đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cuối tháng 5-2025, ông Đào Quang Thọ (ngụ xã Quảng Tân) mua một chiếc xe máy đào bánh xích tại Đồng Nai .

Ông Thọ thuê anh Bùi Vũ Phương (33 tuổi, ngụ Cần Thơ) với mức lương 12 triệu đồng/tháng để quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, an toàn lao động khi đào hố trồng cây cà phê cho các hộ dân trong vùng.

Một vụ lật xe máy đào gây chết người trên địa bàn Đắk Nông trước đây.

Ngày 31-7-2025, anh Phương điều khiển xe đi đào hố trồng cà phê tại bon Điêng Đu, xã Quảng Tân. Đến khoảng 18 giờ ngày 2-8-2025, ông Thọ gọi điện thoại nhưng không liên lạc được với tài xế nên đi vào khu vực rẫy tìm kiếm thì phát hiện xe lật nghiêng, đè lên người anh Phương. Lúc này anh Phương đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cha mẹ nạn nhân có đơn cam đoan chịu trách nhiệm việc từ chối mổ tử thi, không khiếu kiện, khiếu nại.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là anh Bùi Vũ Phương phát hiện địa hình dốc nguy hiểm nhưng vẫn chủ quan vận hành xe máy đào, không kịp thời báo cáo với ông Đào Quang Thọ để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Còn với ông Đào Quang Thọ, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông được anh Phương thông báo quá trình làm việc thuận lợi, không có nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động. Việc ông Thọ không cử người giám sát, kiểm tra việc thi công của anh Phương không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động.

Ngoài ra, quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi nên không có căn cứ kết luận được nguyên nhân chết của anh Bùi Vũ Phương. Vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm, không có sự việc phạm tội, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan CSĐT đề nghị đoàn điều tra tai nạn lao động tiếp tục các bước điều tra theo thẩm quyền quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Sau khi nhận thông báo kèm quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT, ngày 23-3, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản đến các tổ chức, cá nhân liên quan để công bố biên bản điều tra vụ tai nạn lao động nói trên.