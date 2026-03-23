2 người chạy xe máy băng qua đường bị xe khách tông tử vong 23/03/2026 08:36

(PLO)- Công an đang điều tra vụ tai nạn rất nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Sáng 23-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, phương tiện; trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến hai người tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, tối 22-3, trên Quốc lộ 1 đoạn Km1668+400 qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng xe giường nằm 69B-007.79 chạy tuyến Khánh Hòa – Cà Mau lưu thông theo hướng Khánh Hòa – TP.HCM đã va chạm với xe máy làm hai người trên xe tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.T (69 tuổi) và bà N.T.K (59 tuổi) cùng ngụ địa phương.

Trích xuất camera xác định xe máy đang băng qua đường tại đoạn hở giữa hai dải phân cách thì gặp nạn.

Bước đầu qua trích xuất camera xác định xe máy do ông T điều khiển băng qua đường tại đoạn hở giữa dải phân cách cứng và mới ra giữa làn đường thì bị xe khách chạy cùng chiều tông. Xe khách còn cuốn chiếc xe máy vào gầm xe phía trước.

Được biết, ông T tử vong do chấn thương sọ não còn bà K tử vong do đa chấn thương.

Vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng nói trên đang được điều tra.